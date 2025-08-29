Bata nga naligsan-patay gusto untang magpulis

Gihaya na sa ilang panimalay sa V. Albaños Street, Barangay Bakilid, Dakbayan sa Mandaue ang 13-anyos nga lalaki nga naligsan og trailer truck niadtong Miyerkules, Agusto 27, 2025.
Nahitabo ang maong insidente sa may MC Briones Street, Barangay Looc, Mandaue City ug ang namatay nailhan nga si Edchon James Cueva, usa ka grade 8 student.
Sa inisyal nga kasayuran, giingong nilabang si Edchon sa maong dapit dihang aksidenteng naigo ug naligsan sa trailer truck nga gimaneho sa usa ka 60-anyos nga lalaki nga nagibyahe paingon sa norte nga bahin.
Nasayran nga niadtong higayona, wala moagi sa skywalk ang maong biktima tungod kay matod pa adunay mamaregla, hinungdan nga didto na lang kini sa ubos nilabang.
Human sa hitabo, gisuwayan pa kini og dala sa Mandaue District Hospital apan nakabsan sa iyang kinabuhi.
Atol sa pakighinabi sa amahan sa maong biktima, nisaysay kini nga naandan niya nga manawag sa iyang anak kon mamuhi na kini gikan sa eskwelahan mga alas 9 pasado sa gabii tungod kay iya kining sugaton.
Apan niadtong higayona, pagtawag niya sa selpon, usa ka rescuer ang nakatubag og nagpahibalo kaniya nga nadisgrasya ang iyang anak ug ilang gidala sa tambalanan.
Niasoy ang amahan nga grabe ang kasakit nga ilang nasinati sa gidangatan sa ilang nag-inusarang anak.
Matod niya nga sa kasamtangan, naglibog pa sila kon unsa ang sunod nga lakang nga ilang buhaton.
Dugang niya nga taas pa unta og pangandoy ang iyahang anak nga gustong magpulis. / JDG