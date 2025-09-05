Batan-on milayat sa building, patay

PATAY ang usa ka 19-anyos nga ulitawo human gituohang nilayat gikan sa rooftop sa usa ka condominium nga nahimutang sa Barangay Kasambagan, Dakbayan sa Sugbo alas 5 pasado sa buntag sa Biyernes, Septiyembre 5, 2025.
Base sa mga narekober nga mga identification card niini, ang maong ulitawo usa ka estudyante nga taga Purok Kanlalay, Barangay Kabangbang, Lungsod sa Bantayan, Sugbo.
Nagkanayon si Police Major Eric Gingoyon, hepe sa Ma-bolo Police Station, nga nakit-an ang patay nga lawas alas 5:15 sa buntag, apan nadawat nila ang taho mahitungod sa maong hitabo alas 6:45 na sa buntag.
Pag-abot sa mga nirespon-deng kapulisan ug medical team, wala nay senyales sa kinabuhi ang maong batan-on.
Ang guwardiya sa maong condo niasoy ngadto sa kapulisan nga nakadungog siya og kusog nga lagubo ug sa iyang pagsusi, nakit-an niya ang maong ulitawo nga nagbuy-od sa yuta nga wala nay kina-buhi.
Iyang gituohan nga miambak gikan sa rooftop sa North Tower A nga anaa sa ika-37 nga andana ang maong ulitawo.
Nakuha sab sa mga sakop sa Scene of the Crime Operatives (Soco) ang mga perso-nal nga butang sa biktima gikan sa sky deck.
Matod ni Gingoyon nga subay sa ilahang inisyal nga imbestigasyon, walay nakita nga foul play ang pagkamatay sa ulitawo.
Hinuon, magpadayon gihapon ang ilang imbestigas-yon lakip na ang pagsubay sa mga kuha sa CCTV camera, ingon man pagpahibalo sa pamilya niini.
Ang patay nga lawas sa biktima gidala sa Rolling Hills Memorial Chapels sa Dakbayan sa Mandaue, samtang nagpaabot sa mga kabanay niini.
Sa kadtong nag-antos og depression ang Philippine Mental Health Association, Inc. Cebu Chapter nagtanyag og online psychiatric ug psychological services. Mamahimong matawgan ang mga mental health professionals sa mobile number nga 0917-655-0023; pmhacebu1950@gmail.com, Lunes ngadto sa Biyernes, 8AM-5PM. Mamahimo sab nga tawgan ang Tawag Paglaum Centro Bisaya, 24/7 call-based hotline alang sa suicide prevention ug emotional crisis sa numero 0939-937-5433; 0939-936-5433 ug 0927-654-1629.9 / JDG