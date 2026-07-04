Batan-on nga Lakers

Mosubay og bag-ong direksyon ang Los Angeles Lakers sa ilang pagporma og mas batan-on nga lineup nga maoy mosuporta ni All-Star Luka Doncic sa 2026-2027 National Basketball Association (NBA) season.
Ang 17-time NBA champion nga Lakers mosandig na karon sa 27-anyos nga si Doncic isip ilang top player kauban ang sharp-shooter nga si Austin Reaves.
Sa pagbiya ni superstar LeBron James ug mga beterano nga players, ang 28-anyos na nga si Reaves ang pinakataas og edad sa ilang rotation.
Ang mga supporting casts nga si Walker Kessler kay 25 anyos, samtang si Quentin Grimes kay 26 anyos, ug si Collin Sexton ug Sandro Mamukelashvili pulos 27 anyos.
Sa miaging season gipalibutan og beterano ang Lakers nga sila LeBron (41), Marcus Smart (32), Maxi Kleber (34), Luke Kennard (30), ug Rui Hachimura (28) nga pulos na wala sa team.
Ang NBA fans dali nakabantay og mibuhat dayon og angga ni Reaves nga “Unc Austin” tungod siya ang eldest player sa locker room sa pagkakaron.
Tumong sa Lakers nga makabalik kini sa ilang championship form kay taod-taud napud wa mokampiyon ang maong franchise.
Ang uwahi mao ang 2020 NBA season diin giduwa kini sa “bubble” tungod sa hulga nga dala kaniadto sa Covid-19 pandemic.
Sa regular nga higayon, ang Lakers nidaog tuig 2010 pa sa panahon ni anhing Kobe Bryant kuyog sila Pau Gasol, Derek Fisher, Lamar Odom ug Metta World Peace o Ron Artest. / RSC