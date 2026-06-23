Batan on nga suspek sa Tacloban shooting, naungo sa online game

Naadik sa online game ang 14-anyos nga usa sa suspek sa pagpamusil sud sa usa ka tunghaan sa Tacloban City niadtong Hunyo 22, 2026.
Matod ni Eastern Visayas Police Director Brigadier General Jason Capoy niadtong Martes, Hunyo 23, 2026, ang duwa nga “GoreBox” usa ka bayolente nga matang sa online game.
“Yes, just like the Roblox may laro, may shooting. Shooting din, mga ganung firearms. Medyo bayolente po ‘yung laro. As per information, ‘yung 14 years old lang po ang naano natin na naglalaro doon,” matod niya.
Tulo ka mga estudyante ang namatay samtang 20 ang nasamdan sa dihang duha ka menor-de-edad nga suspek, nag-edad og 14 ug 15 anyos, ang nagpabuto sulod sa San Jose National High School sa Tacloban City niadtong Lunes, Hunyo 22.
Gigamit sa 14-anyos nga suspek ang service firearm nga giisyu sa iyang iyaan nga polis samtang ang laing suspek nigamit og kalibre .38 nga revolver nga gituohang iya sa iyang apohan nga kanhi security guard.
“Doon sa .9mm Glock, ‘yung 40 empty shells doon nanggaling kasi as per record isang beses lang naiputok ‘yung revolver. Narecover natin with intact live five ammunition doon sa revolver, isa lang naiputok,” matod ni Capoy.
“Actually, at one point in time, nadala daw kasi ito (14 years old) sa shooting range. Hindi naman siya ganun kagaling or kabihasa but alam niya paano i-manipulate ‘yung pag-release ng magazine, pag-reload,” dugang niya.
Matod ni Capoy, kapin sa usa ka buwan nga giplano sa mga suspek ang maong krimen, ug iyang gikumpirmar ang nagkatag nga screenshots sa ilang pagbinayloay og mga mensahe.
Base sa ilang panag-istoryahanay, gitun-an sa mga menor-de-edad ang Republic Act 9344 o Juvenile Justice and Welfare Act, nga mao ang nag-unang balaod sa Pilipinas nga nanalipod sa mga kabataang nakahimo og krimen.
Ubos sa maong balaod, ang mga bata nga 15 anyos paubos dili mahimong mapriso, samtang ang mga nag-edad og 15 hangtod 18 anyos mahimong dili mapasakaan og kaso gawas kung napamatud-an nga adunay hustong pagsabot sa ilang gibuhat.
Imbes nga husayon sa korte, mahimo silang ipaubos sa rehabilitation program aron makat-on gikan sa ilang sayop nga walay criminal record.
Gipakita usab sa ilang panag-estoryahanay nga ang 14-anyos nga suspek mas agresibo sa plano sa pagpamusil kaysa sa 15-anyos.
“’Yung sa side ng bullying, tinitingnan natin ano kasi base doon sa isang witness, pagdating nila dito sa dulo ng corridor, ito si age 15, ito ‘yung nag verify kung nandun ‘yung target nila. However, negative daw doon ‘yung hinahanap nila, so bumalik, so para silang nag-tactical movement papunta doon sa whole stretch ng corridor at basta-basta na lang pumutok doon sa windows,” matod ni Capoy.
“May isa tayo nainterview isa sa victim, witness na kaibigan din ng dalawa. Madalas daw kasi nakakantiyawan ito sa facial features ‘yung 14 years old nung mga ibang kabataan kaya siguro kung bullying man ang tawag nun, baka yun na nga,” dugang niya.
Matod pa ni Capoy, ang polis nga iyaan sa batan-ong suspek gibutang na sa restrictive custody samtang nagpadayon ang imbestigasyon sa iyang giingong kapakyasan sa hustong pagbantay ug pagsiguro sa iyang service firearm. /