Ang batan-ong mga kampeon nga Pilipino nga sila si Alexsandra Ann Diaz sa weightlifting ug ang jiujitsu grappler nga si Amaris Villanueva maoy mag-una sa entablado uban sa mga karateka nga sila si Kathleya Ealaine Bustamante ug Franzcis Erl Jud Dirain Abundo sa ikaunom nga Siklab Youth Sports Awards nga gipresentar sa Philippine Sports Commission.
Pasidunggan sila uban sa labing maayong youth ug junior nga mga atleta sa nasod karong Lunes, Nobiyembre 30, 2026, sa PSC House sulod sa Rizal Memorial Sports Complex.
Kauban sa upat ka world champions mao ang talagsaong pundok sa mga Asian champions, Youth Olympians, Asian Games medalists, ug mga bag-ong mosidlak nga bituon gikan sa kapin 30 ka sports, nga nagpakita sa kalawom sa talento nga nagpaluyo sa masanag nga kaugmaon sa Philippine sports ug nagpalig-on sa paglaom alang sa padayon nga kalampusan sa internasyonal nga entablado.
Ang billiards sensation nga si Rhaki Constantino mosulod sa maong pasidungog isip kasamtangang Asian Heyball Women's Champion human sa walay pildi nga kampanya.
Ang mountain biker nga si Thirdy Manaay nanghawod sa Asia Mountain Bike Series, samtang ang speed skating standout nga si Keirsten Layne Fernandez nakahatag og makasaysayanong mga bulawang medalya sa Asian Open Short Track Speed Skating Trophy.
Ang Filipino-British grappler nga si Charlie Ratcliff nakadugang og laing titulo sa Asya pinaagi sa pagdaog og bulawan sa Asian Grappling Championships, samtang ang rower nga si Khayzie Caviltes nakasakmit og bulawan sa Asian Rowing Beach Sprint Championships.
Sa tennis, gipamatud-an ni Marestella Torrecampo ang iyang kaugalingon isip usa sa mga labing maayo sa Asya pinaagi sa pagdaog sa duha ka hugna sa WT Asia 14U Development Championships, samtang ang para swimmer nga si Ric Daniel Pasadilla nagpakita sa kamaayo sa Pilipino pinaagi sa pagdaog og tulo ka bulawang medalya sa Asian Youth Para Games.
Ang talagsaong listahan sa mga makadawat sa Youth Heroes Award naglakip usab sa mga atleta kansang mga nakab-ot nagbutang kanila isip usa sa mga labing masanag nga internasyonal nga paglaom sa nasod.
Ang Youth Olympic silver medalist nga si Naomi Cesar ug Youth Olympic bronze medalist nga si Pi Durden Wangkay maoy mangulo sa athletics.
Ang boksing girepresentahan sa flyweight standout nga si Clark Vicera, kansang mga kadaugan sa bulawang medalya sa Eindhoven Box Cup ug Belgrade Winner Tournament, nga gidugangan og bronze medal sa Asian Under-23 Championships, nagpamatuod kaniya isip usa sa mga labing masanag nga batan-ong paglaom sa boksing sa Pilipinas.
Ang chess nagsaulog ni Jemaicah Mendoza, kinsa nakakuha og bronze medal sa FIDE World Youth Chess Championships ug nakasakmit sa titulo sa National Age Group Under-20 Girls.
Apil usab sa listahan sa Youth Heroes mao ang fencer nga si Oscar del Castillo, golfer nga si Shinichi Suzuki, kickboxer nga si Reign Yjohanne De Lara, muay thai fighter nga si Dare Malecdan Jr., obstacle course racing medalist nga si Clana Alice Fontaine, mga sambist nga sila si Sophia Nicole Novino ug Christi Angelic Espolong, shooter nga si Erin Mattea Micor, Youth Olympian swimmer nga si James Ray Ajido, table tennis standout nga si Khevine Kheith Baldemoro Cruz, Asian Games taekwondo silver medalist nga si Juliana Mykhail Candelaria, ug world junior wushu bronze medalist nga si Xiviel Bantali. / RSC gikan sa PR