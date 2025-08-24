Batan-ong babaye sikop sa buy-bust sa Talisay

Usa ka batan-ong babaye nga nabutang sa listahan sa Philippine National Police (PNP) isip high-value individual ang gipusasan sa mga sakop sa Talisay City Police Station atol sa ilang gilusad nga buy-bust alas 4:58 sa hapon, Sabado, Agusto 23, 2025 sa Purok Bangus, Sitio Sawsawan, Barangay San Roque sa siyudad sa Talisay.
Ang nadakpan giila nga si alyas May, 19 anyos, dalaga, residente ra usab sa maong lugar.
Nakuha gikan kaniya ang mga pinutos sa gituohang shabu nga motimbang sa 165 gramos nga dunay standard drug price nga P1,122,000.
Lakip sa nakuha sa mga operatiba ang boodle money nga gipa-ibabwan og tinuod nga P1,000 ug ubang ebidensya nga gi-turnover na sa Cebu Provincial Forensic Unit alang sa himuon nga chemical analysis.
Sigun sa usa sa mga operatiba sa Talisay City Police Station, nga usa ka semana nila nga gimonitor ang maong suspek human sila nakadawat og impormasyon mahitungod sa illegal na kalihukan niini.
Human makuha ang tanang kasayuran, mihimo dayon og anti-illegal drug operation ang City Drug Enforcement Unit sa pagpangulo ni Police Lieutenant Arnold Cabildo ubos sa kamandoan sa ilang hepe nga si Police Lieutenant Colonel Maila Maramag nga miresulta sa pagkasikop sa suspek.
Ang area of distribution ni May mao ang Barangay San Rogue ug mga silingang barangay sa Talisay ug dakbayan sa Sugbo.
Giingong makabaligya kini og 100 ngadto sa 200 gramos nga shabu matag semana gikan sa iyang supplier nga nailhan na usab sa mga imbestigador.
Kasong kalapasan sa Section 5 ug 11, Article II, Republic Act 9165 ang ipasaka sa kapulisan batok sa maong dinakpan. / AYB