Batan-ong negosyante patay sa hit-and-run; suspek nadakpan

Patay ang usa ka batan-on nga negosyante human na-hit and run sa Toyota Innova nga unang nibangga sa Toyota Vios nga nag-parking gawas sa Maria Luisa Village, Barangay Banilad, Siyudad sa Sugbo alas 12:53 sa kaadlawon, Dominggo, Pebrero 8, 2026.
Ang nakalas sa sulod sa pribadong tambalanan giila nga si Kingston Ralph Cheng, founder sa The Mill Lifestyle Cafe nga nahimutang sa Ayala Center Cebu.
Sa imbestigasyon sa Traffic Enforcement Unit sa Cebu City Police Office, base sa pamahayag sa mga nakasaksi nga kusog nga nakapadagan ang Toyota Innova nga dunay plate number GAP 3492 nga gimaneho ni Sean Andrew Pajarillo, 21, molupyo sa Maria Luisa Village.
Una niyang nabanggaan ang Toyota Vios nga gipanag-iya ni Bryl Alegarbes, 35, apan wala kini mohunong ug nibulhot ug nakaligis na usab og pedestrian duol sa usa ka resto bar.
Tungod sa kakusog sa impact, nalagpot ang biktima paingon sa poste sa kuryente samtang ang drayber wala na usab mohunong hangtod nga nalimbuwad pipila ka metros ang gilay-on.
Dali nga gidala si Cheng sa usa ka pribadong tambalanan sakay sa ambulansya sa Kagamhanan sa Siyudad sa Sugbo apan pipila ka gutlo ang milabay, nabugtoan kini sa kinabuhi.
Samtang ang drayber sa Toyota Innova nga si Pajarillo gidala sab sa laing pribadong tambalanan human naangol.
Atol sa gihimong imbestigasyon sa mga personnel sa TEU, nasuta nga wala makahatag si Pajarillo og driver’s license ug Official Receipt ug Certificate of Registration sa sakyanan nga iyang gimaneho.
Tungod niini, gipaubos siya sa hospital arrest ug giandaman og kasong Reckless Imprudence Resulting in Serious Homicide and Damage to Property. /