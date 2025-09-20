Batanes, Cagayan, Ilocos Norte gipaubos sa storm surge warning

Gipaalerto ang mga residente sa kabaybayonan sa Batanes, Cagayan, ug Ilocos Norte batok sa storm surge o pagtaas sa tubig sa dagat nga makapameligro sa kinabuhi tungod sa Bagyong Nando.
Matod sa National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC), ang Batanes anaa sa “high risk” nga makasinati og storm surge nga moabot og tulo ka metros.
Susamang pasidaan ang gipatuman sa Cagayan, Ilocos Norte, ug Ilocos Sur diin ang tubig mahimong moabot og usa ngadto sa tulo ka metros.
Giawhag sa NDRRMC ang mga residente sa ubos nga bahin sa kabaybayonan nga mobakwit ug isuspenso ang tanang kalihukan sa kadagatan.
Sa samang higayon, ang Department of Tourism (DOT)-Western Visayas nagpahimangno sa mga turista ug stakeholders nga mag-amping sa mosunod nga mga adlaw.
Suma sa PAGASA, si Bagyong Nando nakita 790 kilometros sa silangan sa Echague, Isabela, nga dunay maximum sustained winds nga 140 kph ug gustiness nga moabot sa 170 kph.
Naglihok ang bagyo sa direksyon nga amihanang-kasadpan sa 10 kph. / PNA