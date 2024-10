Batanes ubos sa signal no. 4 tungod ni ‘Leon’

Giisa ang tropical cyclone wind signal (TCWS) number 4 sa Batanes samtang ang super typhoon Leon nagpadayon sa paglihok duol sa isla nga probinsya, Miyerkules sa hapon, Oktubre 30, 2024.

Hangtod ala 1 sa hapon sa Miyerkules, ang sentro sa Leon nakit-an sa 310 kilometro silangan sa Calayan, Cagayan nga adunay kusog nga hangin nga 185 kilometros matag oras (km/h), paghuros nga hangtod sa 230 km/h, ug sentral nga pressure nga 925 hPa.

Nag-irog kini paingon sa amihanan-kasadpan sa gikusgon nga 15 km/h, matod sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (Pagasa) weather bulletin sa alas 2 sa hapon, Miyerkules, Oktubre 30.

Ang Pagasa nagkanayon nga adunay dakong hulga sa kinabuhi ug kabtangan sa Batanes nga gipaubos sa TCWS 4.

Gidugang niini nga ang Leon maoy labing duol sa Batanes gikan sa gabii sa Miyerkules hangtod sa Huwebes sa buntag. Dili usab isalikway ang landfall sa Batanes.

“This super typhoon will be near or at peak intensity during its closest point of approach to Batanes. The landfall of Leon over Taiwan will result in a continuous weakening trend for the rest of the forecast period,” sumala sa Pagasa.

TCWS 3, 2

Ang silangang bahin sa Babuyan Islands (Babuyan Island, Camiguin Island, Calayan Island), ug ang amihanan-sidlakang bahin sa mainland Cagayan (Santa Ana) gipaubos sa TCWS 3 niadtong Miyerkules sa hapon.

Ang TCWS 2 giisa sa ubang bahin sa Babuyan Islands, sa ubang bahin sa mainland Cagayan, sa amihanan ug sidlakang bahin sa Isabela (Santo Tomas, Santa Maria, Quezon, San Mariano, Naguilian, Dinapigue, Delfin Albano, San Pablo, Ilagan City, Benito Soliven, Tumauini, Cabagan, Palanan, Quirino, Divilacan, Gamu, Mallig, Maconacon, Burgos, City of Cauayan, San Guillermo, Angadanan, Cabatuan, Luna, Reina Mercedes, Roxas, Aurora, San Manuel), Apayao, Kalinga, the northern ug silangang bahin sa Abra (Tineg, Lacub, Malibcong, Lagayan, San Juan, Lagangilang, Licuan-Baay, Daguioman), silangang bahin sa Mountain Province (Paracelis), ug Ilocos Norte.

TCWS 1

Ubos sa TCWS 1 mao ang nahabilin nga Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, ang nahabilin sa Mountain Province, Ifugao, Benguet, ang nahabilin sa Abra, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Nueva Ecija, Aurora, ang amihanang-sidlakang bahin sa Tarlac (Camiling, San Clemente, Paniqui, Moncada, Anao, San Manuel, Pura, Ramos, Victoria, Gerona, Santa Ignacia, Lungsod sa Tarlac, La Paz), ang amihanang bahin sa Bulacan (Doña Remedios Trinidad, San Miguel), ang amihanang bahin sa Quezon (Infanta, General Nakar) lakip ang Polillo Islands, Camarines Norte, ang amihanang bahin sa Camarines Sur (Siruma, Tinambac, Lagonoy, Garchitorena, Caramoan), ug ang amihanan ug silangang bahin sa Catanduanes (Pandan, Gigmoto, Bagamanoc, Pangani­ban, Viga, Baras, Caramoran).

Wala isalikway sa Pagasa ang posibilidad nga ipasaka ang TCWS 5 kon mobalhin si Leon sa wala sa iyang forecast track.

Matod pa nga ang hangin sa sirkulasyon sa Leon magdala usab og gusty nga kondisyon (strong to gale-force) sa Bataan, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, kadaghanan sa Visayas, ug Dinagat Islands sa Miyerkules.

Ang mga lugar nga maapektuhan sa Huwebes, Oktubre 31, naglakip sa kadaghanan sa Cordillera Administrative Region, Quirino, Nueva Vizcaya, Aurora, Bataan, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Northern Samar ug kadaghanan sa Western Visayas.

Gipasidan-an usab sa Pagasa ang kasarangan ngadto sa taas nga risgo sa pagbaha sa baybayon nga naghulga sa kinabuhi tungod sa storm surge nga adunay peak heights nga molapas sa tulo ka metros nga labaw sa normal nga lebel sa tubig sa ubos o exposed nga coastal localities sa Batanes ug Babuyan Islands sulod sa sunod nga 48 ka oras.

TAIWAN

Si Leon gibanabana nga mobalhin sa amihanan-kasadpan sa dagat sa Pilipinas hangtod nga mo-landfall kini sa silangang baybayon sa Taiwan, Huwebes sa hapon, Oktubre 31.

“After crossing the landmass of Taiwan, Leon will then turn north northwestward to northeastward over the Taiwan Strait towards the East China Sea and exit the Philippine area of responsibility tomorrow evening or Friday early morning (1 November). A second landfall over mainland China is not ruled out during this period,” dugang sa Pagasa.

Pasidaan sa Pagasa nga bisan way storm signal sa Kabi­say-an ug Mindanao apan dili mo­kompiyansa sa pag-uwan. / LMY