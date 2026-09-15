Bata’ng lalaki naanod sa sapa sa Budlaan

Gipangita sa mga rescuer ang 9-anyos nga batang lalaki human gianod sa kusog nga bul-og sa tubig sa sapa sa Sityo Gawad Kalinga, Barangay Budlaan, Cebu City, alas 2:45 sa hapon sa Martes, Septiyembre 15, 2026.
Ang biktima nga giila sa ngalan nga Yuri nisulay sa pagkuha sa iyang bola nga niligid ngadto sa sapa tungod sa kusog nga ulan sa maong higayon.
Atol ning pagsulat, padayon ang search and rescue operation sa mga sakop sa Disaster Risk Reduction Management Office sa Cebu ug Mandaue City, Bureau of Fire Protection (BFP), ug Barangay Responders sa Budlaan, Cebu City.
Matod ni Cebu City Councilor Dave Tumulak, chairman sa Committee on Disaster Preparedness sa Cebu City, nagduwa og bola si Yuri kilid sa sapa sa dihang niligid kini paingon sa sapa ug iyang gisuwayan og kuha, apan gianod siya sa kusog nga bul-og sa tubig tungod sa pag-ulan paingon sa Sityo Metavill, Barangay Talamban.
Nakita pa sa mga residente ang bata nga nagkapakapa ug ilang gisuwayan og luwas, apan nabuhian kini human nakuptan na unta tungod sa kakusog sa bul-og sa tubig. Matod ni Tumulak, nakig-alayon sab sila sa emergency responders sa Mandaue City, ilabi na kay molapos sa Mandaue City ang maong sapa. /