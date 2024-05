Batang Pier, Dyip magtinaktakay

Ilugan sa NorthPort Batang Pier ug Terrafirma Dyip ang ikawalo ug nahabiling puwesto sa quarter-finals sa ilang panagsangka sugod karong alas 7:30 sa gabii, Miyerkules, Mayo 8, 2024, sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 48 Philippine Cup sa Ninoy Aquino Stadium sa Manila.

Ang duha ka mga kampo parehong naggunit og 5-6 nga rekord pagtiklop sa single-round elimination nga maoy nakahan-ay ning maong tinaktakay nga duwa.

Ang modaog ning sangkaa makig-uban sa No. 1 San Miguel Beermen, No. 2 Barangay Ginebra Gin Kings, no. 3 Meralco Bolts, No. 4 TNT Tropang Giga, No. 5 Rain or Shine Elasto Painters, No. 6 NLEX Road Warriors ug No. 7 Magnolia Chicken Timplados Hotshots sa quarter-finals.

Samtang ang mapilde, mosunod sa mga nanamilit og sayo.

Sa panagsangka sa duha ka mga kampo sa elimination round, munasginhawang naligsan sa Dyip ang Batang Pier, 110-108, niadtong Abril 24, 2024. / ESL