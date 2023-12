Batang Pier makigtagay sa Beermen

Magpinaksitay ang San Miguel Beermen ug NorthPort Batang Pier sa main game ning Biyernes sa gabii, Disyembre 8, 2023, sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 48 Commissioner’s Cup sa Philsports Arena.

Ang duha ka mga kampo kasamtangang naa sa tunga-­tungang bahin sa standing diin naggunit ang Beermen og 3-1 nga rekord samtang ang Batang Pier adunay 4-2 nga baraha.

Ang Batang Pier, nga gikan sa dakong kadaugan batok sa Converge FiberXers, 111-95, ning Miyerkules, Disyembre 6, 2023, nasayod nga kinahanglang doblehon nila ang ilang kayod aron adunay purohan nga mabuntog ang Beermen.

“Coach (Bonnie Tan) says we have to play harder than the other team from the first second of the game,” matod sa import sa Batang Pier nga si Venky Jois nga napatik sa www.pba.ph.

Si Jois nitali og 39 puntos ug 21 ka rebounds sa ilang kadaugan batok sa FiberXers.

Ning sangkaa, si Jois makigparang sa import sa Beermen nga si Ivan Aska, kinsa nag-average og 28 puntos ug 12 ka rebounds.

Sa premirong duwa, magsangka ang Rain or Shine Elasto Painters ug NLEX Road Warriors, nga parehong nahimutang sa ubos nga bahin sa standing.

Ang Painters adunay 1-5 nga rekord samtang ang Road Warriors naggunit og 2-4 nga baraha.

“We’re just trying to keep our chances alive,” asoy ni Rain or Shine coach Yeng Guiao.

“We felt a big sigh of relief after our first win.”