Batang Pier mobabag sa Ginebra

Mga duwa karon:

3:00 P.M Phoenix Fuel Masters vs. Magnolia Chicken Timplados

6:15 P.M Barangay Ginebra Gin Kings vs. Northport Batang Pier

Misyon sa Northport Batang Pier nga tumbahon ang higan­te ug fan-favorite Barangay Gi­nebra Gin Kings sa Philippine Basketball Association (PBA) Phi­lippine Cup 2024 karong Do­­minggo sa gabii, Abril 14, 2024, sa Ninoy Aquino Stadium.

Krusyal ang duwa alang sa duha ka teams alang sa posisyon sa team standings. Niining pagsuwat, naa sa ikatulo nga pwesto ang Batang Pier dala ang (4-2) nga kartada, nanuktok sa ilang pultahan ang Ginebra nga adunay 4-3 nga rekord.

Naglungotlungot ang Batang Pier ug gusto sila makabalos human napilde sa Magnolia Chicken Timplados Hotshots, 104-97, niadtong Abril 10.

Samtang ang Ginebra tuyo nga magpadayon ang ilang kainit gikan sa 105-86 nga pagkulata sa Blackwater Bossing niadtong Abril 12.

Ang pambato sa Batang Pier mao sila Arvin Dave Tolentino, Joshua Munzon, Fran Louie Yu, Kris Rosales, Paul Christian Zamar ug Zavier Lucero.

Samtang ang Gin Kings mo­san­dig kanila ni Japeth Aguilar, Scottie Thompson, Maverick Ahan­misi, Stanley Pringle, Jamie Ma­lonzo ug Christian Standhardinger.

Sa laing bahin, ablihan sa Magnolia (2-2) ug Phoenix Fuel Masters (2-4) ang PBA Sunday double-header.

Ang Magnolia ug Phoenix pulos gikan sa kadaugan.

Ang Phoenix nitali og 113-107 nga kadaugan batok sa winless Converge FiberXers, 113-107, niadtong Abril 12.

Pambato sa Magnolia sila si Paul Lee, Ian Sangalang, Mark Barroca Jio Jalalon, ug Calvin Abueva, samtang itapad sa Phoenix sila Jason Perkins, Javee Mocon, RJ Jazul, Jayjay Alejandro, Kenneth James Tuffin ug Matthew Daves.

Nakuhaan og armas ang Phoenix tungod sa injury ni Sean Manganti, kinsa nasakitan sa iyang ankle atol sa ilang duwa sa Converge. Si Manganti nagtakiang nga ni­­ga­was sa korte ug gialalayan sa iyang teammates padung sa bench.

Gikasubo ni coach Mike Jarin ang injury kay di pa pud kaduwa ang guards nga sila si Tyler Tio ug RR Garcia.

“It’s definitely not a good thing for us. We got a few injuries in our team,” matod ni Jarin. “Injuries are like lightning, you don’t know when it’s going to strike.”

Naglaum si Jarin nga dili lang seryoso ang injury sa 29-anyos nga si Manganti aron makabalik dayon kini sa team.

Ning pagsuwat, gaduwa ang Rain or Shine Elasto Painters (3-4) batok Terrafirma Dyip (4-4) sa Caloocan Sports Complex; samtang nagkombati ang TNT Tropang Giga (3-3) batok NLEX Road Warriors (5-1) sa Candon City Arena, Candon, Ilocos Sur. / RSC