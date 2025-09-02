Batang Pier nahalin na

Napalit sa usa ka food solution provider company nga nagtutok sa custom food manufacturing ang prangkisa sa NorthPort Batang Pier sa Philippine Basketball Association.
Ubay-ubay nga kasaligang tinubdan sa Spin.ph ang niingon nga nakompleto na ang negosasyon kabahin sa pagpalit sa Pureblends Corporation sa prangkisa sa NorthPort sa kantidad nga P90 million.
Nasuta nga nahitabo kini sa nilabay nga weekend ug nisugod na ang bag-ong management sa pagdumala sa prangkisa niadtong Lunes, Septiyembre 1, 2025.
Apan nagkinahanglan pa kini og two-third vote gikan sa PBA board, nga motuki niini atol sa ilang panaghugpong karong Miyerkules, Septiyembre 3.
Kon dili kini makapasar sa botasyon sa board, hayan puwedeng makababag niini ang kasamtangang miyembrong team nga adunay interest nga mopalit sa prangkisa.
Hinuon, wala’y kisaw kon aduna ba’y kasamtangang miyembrong team sa PBA ang nagtinguhang mopalit sa pangkisa.
Wala pa masayri kon gamiton ba sa bag-ong management ang pangalang Pureblends sa ilang pagsulod sa PBA o mogamit kini og lain.
“May mga incorporators din kasi yung bagong team and hindi pa nila napag-usapan kung yun nga ang dadalhin nilang pangalan,” asoy sa usa ka tinubdan.
Nakalista nga tag-iya sa Pureblends mao si Bryann Calantoc, kinsa nagduwa og high school basketball sa Grace Christian High sa Tiong Lian Basketball Association.
Ang nahabiling mga magduduwa sa Batang Pier nagpraktis na og sugod niadtong Lunes, Septiyembre 1, ubos sa pagdumala sa bag-ong management.
Lakip sa mga sakop sa team mao sila si Calvin Abueva, Joshua Munzon, Cade Flores, Evan Nelle, Fran Yu, James Kwekuetye, Jio Jalalon, Damie Cuntapay, Jerrick Balanza, Sidney Onwubere, ug Avan Nava. / ESL