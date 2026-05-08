‘Bati nga batasan’ sa mga nars sa CCMC, nabulabog online

Gipaimbestigar ni Mayor Nestor Archival ang mga nursing staff sa Cebu City Medical Center (CCMC) human nireklamo ang mga pasyente online tungod sa giingong pagpakaulaw ug dili patas nga pagserbisyo sa maong tambalanan.
Ang reklamo nga gi-post sa usa ka Facebook page para sa mga senior citizen sa Sugbo, nag-awhag sa mayor nga susihon ang taras sa mga nars nga nadestino sa Internal Medicine (IM) section ug OPD Triage sa CCMC.
Matod sa complainant, wala gisunod ang first-come, first-served nga polisiya.
Giingong dunay mga pasyente nga ningsayo og abot sa alas 6 sa buntag apan hapon na giatiman tungod kay giuna sa staff ang ilang mga kaila.
Gireklamo sab ang giingong pagkaarogante sa pipila ka batan-ong nars ngadto sa mga pasyente, ilabi na sa mga senior citizen nga mangutana lang unta sa ilang queue number.
Kon pangutan-on bahin sa update sa numero sa linya, giingong tubagon og bati ug pakauwawan ang pasyente sa publiko imbes nga tubagon og tinarong, sumala sa post.
Gipasabot ni Kenneth Siasar, ang administrator sa CCMC, nga ang pag-atiman sa mga pasyente nagbase sa triage protocols.
Sa triage, unahon ang pasyente base sa kagrabe sa ilang sakit, ang ABC principle: Airway, Breathing, and Circulation.
Kadtong anaa sa delikadong kahimtang mao ang unahon.
Dugang ni Siasar, mas maayo kon mahatag ang eksaktong petsa ug oras sa hitabo aron makahimo sila og saktong imbestigasyon ug mahibal-an kinsa nga staff ang nalambigit.
Ang maong reklamo nigawas bisan pa man kon ang CCMC bag-o lang giila isip “Most Outstanding Department” sa bag-ohay lang nga 89th Cebu City Charter Anniversary PRAISE Awards 2026.
Matod ni OIC Anton Reposar, ang maong award bunga sa sakripisyo sa mga doktor ug nars taliwala sa kakuwang sa pasilidad.
Sa pagkakaron, ang CCMC anaa sa dakong transisyon ubos sa pagdumala ni Mayor Archival.
Gipadayon na ang Phase 5 sa redevelopment project aron mapalambo ang serbisyo sa tambalanan.
Gilauman nga mapalambo niini ang kapasidad sa ospital gikan sa 150 beds ngadto na sa 400 pag-abot sa 2027.
Tumong ni Archival nga masulbad ang problema sa paghuot sa mga pasyente sa CCMC nga dugay na nga giantos sa mga Sugboanon. / CAV