Bato dela Rosa di modawat og suweldo

Gikonsiderar karon ni Senator Ronald “Bato” dela Rosa ang pagbiya o dili na pagdawat sa iyang mga suweldo ug allowance taliwala sa iyang wala pagpakita sa Senado.
Gikompirmar kini ni Senate Committee on Ethics and Privileges Deputy Majority Leader JV Ejercito sa usa ka interview sa mga tigbalita niadtong Martes, Abril 28, 2026.
“I think meron na. They're just waiting for the final decision. They're already considering (to decline salaries and allowances). So, ‘yun ang magandang balita,” matod ni Ejercito.
“We don't know how to get in touch with him. Kaya lang, meron namang parating na mukhang pinag-uusapan na nila ng kanyang kampo. Hopefully, magkaroon na ng positive development by next week,” dugang niya.
Sa miaging semana, nag-apelar si Ejercito kang Dela Rosa nga dili na lang modawat sa iyang mga suweldo ug benepisyo samtang wala pa siya nagpakita sa Senado.
Usa ka ethics complaint ang gipasaka batok kang Dela Rosa sa pundok nga “Wag Kang KuCorrupt”, usa ka organisasyon batok sa korapsiyon. Giakusahan nila ang senador og dereliction of duty o pagpasagad sa katungdanan tungod sa dugay na niining wala pagtambong sa mga session ug wala pagtuman sa iyang opisyal nga gimbuhaton isip magbabalaod. / TPM / SunStar Philippines