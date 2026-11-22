Gibarugan sa kampo ni Senador Ronald “Bato” Dela Rosa nga nagpabiling hingpit nga naglihok ang iyang buhatan taliwala sa iyang dugay nga pagkawala tungod sa nagpadayon nga arrest warrant nga giisyu sa International Criminal Court (ICC).
“Senator Dela Rosa has not abandoned his office. His office remains open, fully staffed, and working. He is not attending in person only because he faces arrest and surrender to a foreign tribunal on a warrant whose enforceability in the Philippines is still pending before the Supreme Court,” matod sa abogado ni Dela Rosa nga si Israelito Torreon.
Kini adunay kalambigitan sa laing reklamo nga gisang-at batok kang Dela Rosa atubangan sa Senate Committee on Ethics and Privileges nga gipangulohan ni Senador Vicente “Tito” Sotto III taliwala sa iyang padayon nga pagpalta.
Ang maong reklamo gisang-at sa grupong Wag Kang KuCorrupt, nga girepresentahan nilang Barry Gutierrez ug Cielo Magno, ug uban pa.
Unang nisang-at og ethics complaint ang maong grupo batok kang Dela Rosa niadtong Pebrero apan giuli kini tungod sa kapakyas sa pagtuman sa mga lagda.
Nadawat sa buhatan ni Dela Rosa ang pahibalo sa Komite ug giila kini niadtong Nobyembre 19.
“Senator Dela Rosa will file his answer within the period the committee has given, and will ask that the complaint be dismissed,” batbat ni Torreon. / TPM / SunStar Philippines