Batum mianunsiyo sa iyang pagretiro

Human sa 18 ka tuig, gianunsiyo ni Nicolas Batum kagahapon, Martes, Septiyembre 22, 2026 (PH time), ang iyang pagretiro sa National Basketball Association (NBA).

Si Batum, 37, nag-average og 9.6 puntos, 4.7 rebounds, ug 3.0 assists, sa kinatibuk-an ang iyang pagbalhinbalhin og duwa sa Portland Trail Blazers (2008-15), Charlotte Hornets (2015-20), Los Angeles Clippers (2020-23, 2024-26) ug Philadelphia 76ers (2023-24).

“After 21 years, it’s time for me to go home. It’s been 25 years since I left, 20 years as a pro. That’s a lot. Eighteen years in the NBA, 15 with the French national team,” pasabot ni Batum. / Gikan sa wires