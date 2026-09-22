Superbalita Cebu

Batum mianunsiyo sa iyang pagretiro

Batum mianunsiyo sa iyang pagretiro
Batum
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Human sa 18 ka tuig, gianunsiyo ni Nicolas Batum kagahapon, Martes, Septiyembre 22, 2026 (PH time), ang iyang pagretiro sa National Basketball Association (NBA).

Si Batum, 37, nag-average og 9.6 puntos, 4.7 rebounds, ug 3.0 assists, sa kinatibuk-an ang iyang pagbalhinbalhin og duwa sa Portland Trail Blazers (2008-15), Charlotte Hornets (2015-20), Los Angeles Clippers (2020-23, 2024-26) ug Philadelphia 76ers (2023-24).

“After 21 years, it’s time for me to go home. It’s been 25 years since I left, 20 years as a pro. That’s a lot. Eighteen years in the NBA, 15 with the French national team,” pasabot ni Batum. / Gikan sa wires

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