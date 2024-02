Bawion ni Gwen gikan sa NMP ang karaang pulpito

Pormal nga nisuwat si Cebu Governor Gwendolyn Garcia nga nanawagan ngadto sa National Museum of the Philippines (NMP) nga ibalik ang giingong gikawat nga upat ka mga wooden panels sa orihinal nga gigikanan niini sa Archdiocesan Shrine of Patrocinio de Maria Santissima, Lungsod sa Boljoon, habagatang Sugbo.

Sa suwat ni Garcia nga pinetsahan og Pebrero 26, 2024 ngadto kang Jeremy Barns, director-general sa NMP, giawhag niini ang NMP nga ibalik ang pulpit panels sa simbahan sa Boljoon.

Ang maong suwat gipahibawo pinaagi sa opisyal nga Facebook page sa Kagamhanan sa Probinsya sa Sugbo sa Pebrero 27, 2024.

“I respectfully urge you to initiate the prompt and rightful return of these panels to the Patrocinio de Maria Parish Church in Boljoon,” matod ni Garcia.

Subay niini, gidapit ni Garcia ang mga sakop sa NMP sa pagbisita sa Sugbo aron makigsabot sa Kagamhanan sa Probinsya sa Sugbo alang sa pagbalik sa nangawala nga panels sa simbahan.

Samtang si Bokal Edsel Galeos sa ikaduhang distrito niduso sa House Bill 1601 sa House of Representatives pag-awhag sa National Commission for the Culture and the Arts ug NMP nga ibalik sa tinuod nga tag-iya ang mga nawala nga makasaysayanong butang sa simbahan. / ANV