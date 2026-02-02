Bayad sa mga kontraktor nagtinarong dili langayon

Nimando si Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ngadto sa mga ahensiya sa kagamhanan nga dili langayon ang pag-settle sa obligasyon ngadto sa mga kontraktor nga nagtinarong og trabaho sa mga proyekto sa kagamhanan.
Atol sa gihimong Palace briefing, si Presidential Communications Office (PCO) Undersecretary Claire Castro nagkanayon nga ang maong direktiba nagpakita sa tinguha sa presidente mapalambo ang ekonomiya dungan sa pagseguro nga gigamit sa sakto ang public funds.
“Ang utos ng Pangulo, bayaran agad ang mga contractor na naging maayos ang paggawa sa mga proyekto,” matod pa ni Castro.
“Mas mabilis na proseso ang bayad, mas maayos na trabaho para sa mga Pilipino,” dugang niya. / PNA