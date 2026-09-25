Bayad sa mga naapektuhang luna sa CBRT sa F. Vestil, gipahunong

Gisugyot sa Cebu City Legal Office (CLO) ngadto sa Cebu Bus Rapid Transit Project Management Office (CBRT-PMO) nga ipaundang una ang pagproseso sa bayad alang sa mga property nga naapektuhan sa proyekto sa F. Vestil St. sa Barangay Mambaling.
Kini samtang naghuwat sa katin-awan gikan sa Department of Transportation (DOTr) bahin sa kontrobersyal nga realignment sa proyekto.
Sa legal nga opinyon sa CLO niadtong Septiyembre 13, 2026, gipasabot niini nga ang pagbalibad sa Cebu City Council sa bag-ong realignment sa CBRT dili automatic makakanselar sa maong bag-ong rota ug dili sab kini makatangtang sa katungod sa mga naapektuhang tag-iya sa propyedad nga makadawat og hustong bayad.
Ang maong opinyon gihatag agi’g tubag sa hangyo gikan sa ulohan sa CBRT-PMO nga si Ma. Concepcion Encabo bahin sa mga mosunod nga lakang sa pagproseso sa bayad alang sa mga tawo nga naapektuhan ang mga propriedad sa F. Vestil St., human gipasa sa City Council ang usa ka resolusyon niadtong Hulyo 3.
Ang maong resolusyon nagdumili sa gisugyot nga CBRT realignment ug nanawagan sa pagbalik sa orihinal nga rota gikan sa Barangay Bulacao hangtod sa Barangay Talamban.
Apan gipahayag sa CLO nga ang maong resolusyon nagpakita lamang sa opisyal nga baruganan sa City Council ug walay gahom ug epekto sa balaod aron ipagawas ang pagkansela sa gisugyot nga realignment.
Ang gahom sa pagdesisyon sa alignment ug pagpatuman sa CBRT anaa sa DOTr, subay sa mga angay nga balaod ug kondisyon sa pundo, matod sa legal nga opinyon. Girekomendar sa buhatan nga ang CBRT-PMO makig-alayon sa DOTr bahin sa pagbayad sa mga naapektuhang propyedad ug nagpahinumdom nga ang nasyonal nga ahensiya mahimong mosagop o dili sa baruganan sa City Council.
“Prudence dictates that the CBRT-PMO hold in abeyance the processing of such payments,” matod sa opinyon.
Giingon sab sa legal nga opinyon nga ang City Council nakapasar na sab og resolusyon niadtong Abril 14 nga nanawagan sa Office of the President ug sa World Bank sa pag-review ug pagkonsiderar sa realignment ug sa pagbalik sa orihinal nga rota gikan sa Bulacao padulong sa Talamban.
Ang dakbayan nag-review sab sa mga kabalaka nga gipadayag sa mga pribadong tag-iya sa propyedad nga naapektuhan sa CBRT nga wala pa makadawat og bayad.
Ang dakbayan nakadawat og mga suwat gikan sa mga naapektuhang partido ug kasamtangang nagsusi sa ilang mga reklamo ug mga nagpaluyo nga dokumento aron masuta kon ang ilang mga pag-angkon mahimo bang iproseso ubos sa kasamtangang mga pamaagi.
Si Mayor Nestor Archival nakigtagbo na sa pipila ka naapektuhang tag-iya sa propyedad ug nagmando kanila sa paghatag og lista sa mga naapektuhan ug sa mga kantidad nga gipangayo. / CAV