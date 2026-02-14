Bayad sa shabu gipaagi na sa E-wallet

Wala makasaulog sa Valentine’s Day ang usa ka 45-anyos nga ulitawo human kini madakpan sa gilusad nga buy-bust sa mga sakop sa Provincial Intelligence Unit (PIU) sa Bohol Police Provincial Office (BPPO), kaadlawon sa Biyernes, Pebrero 14, 2026, didto sa Purok 5, Barangay Danao, Lungsod sa Panglao.
Giila ang nadakpan nga si Joe Bryan Arboiz, molupyo sa Purok 5, Barangay Looc sa nahisgutang lungsod.
Nasakmit gikan sa suspek ang mga pinakete sa gituohang shabu nga motimbang og pito ka gramos ug adunay Standard Drug Price nga P47,600.00. Nakuha usab ang buy-bust money, cellphone, ug uban pang mga non-drug items.
Base sa monitoring sa PIU, nasuta nga nagsugod ang pagkalambigit ni Arboiz sa ilegal nga drugas niadtong Enero 2026, diin ang iyang operasyon naglangkob sa tibuok isla sa Panglao.
Gibutyag sa kapulisan nga naggamit og teknolohiya ang suspek sa iyang ilegal nga negosyo.
Sa matag higayon nga dunay mopalit og shabu, ang bayad ipaagi sa usa ka mobile payment app o e-wallet.
Kinahanglan lang mopakita ang kustomer sa ilang proof of payment o resibo sa selpon isip ebidensya nga nakapadala na sila sa bayad una ihatag ang drugas.
Giingong makabaligya ang suspek og hangtod sa 10 ka gramos nga shabu matag semana gikan sa iyang supplier nga anaa ra usab sulod sa probinsya sa Bohol.
Ang mga nasakmit nga ebidensya giduso na ngadto sa PNP Forensic Unit alang sa chemical analysis. Giandam na usab ang mga kasong kalapasan sa Section 5 ug 11, Article II sa Republic Act 9165 batok sa suspek, nga kasamtangang nabilanggo sa detention facility sa BPPO.