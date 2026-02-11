Bayan supak sa ‘privatization’ sa Carbon
Ang progresibong grupo nga Bagong Alyansang Makabayan (Bayan) Central Visayas niadtong Miyerkules, Pebrero 11, 2026, nipadayag sa ilang pagsupak sa nagpadayong implementasyon sa Carbon Joint Venture Agreement (JVA), nga ilang gihulagway nga usa ka pribatisasyon sa Carbon public market.
Sa usa ka press statement niadtong Miyerkules, ang grupo niingon nga ang maong proyekto sa modernisasyon makahatag og dautang epekto sa panginabuhian sa mga manindahay, kargador, ug uban pang mga informal workers nga nagsalig sa merkado alang sa ilang inadlaw-adlaw nga kita.
Gipadayag sab sa grupo ang kabalaka nga ang pribatisasyon mahimong moresulta sa mas taas nga abang, pagpapahawa sa mga manindahay, ug pagsaka sa presyo sa mga batakang palitonon.
Ang Carbon public market nga giisip nga usa sa labing karaan nga merkado publiko sa Dakbayan sa Sugbo, nagsilbing nag-unang tinubdan sa baratong pagkaon ug mga palitunon, sumala sa grupo.
Giangkon sa Bayan nga ang JVA naaprobahan sa panahon sa pandemya nga walay igong konsultasyon sa publiko ug makahuloganong partisipasyon gikan sa mga manindahay ug uban pang mga stakeholder.
Dugang pa sa grupo, ang nagpadayong konstruksyon ug mga konsultasyon kalabot sa proyekto naghatag og pressure sa mga manindahay nga dawaton ang mga kasabutan ubos sa maong JVA.
Gawas pa niana, ang pag-usab sa estruktura ug ang giplanong pagkolekta og mga bayranan mahimong makahimo sa merkado publiko nga usa ka negosyo nga ang giapas ganansya ra.
Nanawagan ang Bayan Central Visayas og dinalian nga pagrepaso sa Carbon JVA ug giawhag ang pagkanselar niini kon mapamatud-an nga alkanse ang siyudad ug ang mga residente niini.
Ilang gitataw nga kinahanglan magpabilin ang Carbon market ubos sa pagdumala sa gobiyerno, aron mapanalipdan ang panginabuhian sa mga manindahay ug magpabiling barato ang mga palitunon.
Una nang gipasabot sa Kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo nga ang tumong sa modernisasyon sa Carbon nga nindoton ang mga pasilidad ug serbisyo niini. / CDF