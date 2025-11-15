‘Bayani’ atol sa bagyo gi-hire nga rescue personnel

Gi-hire isip responder sa Barangay Mabolo sa Dakbayan sa Sugbo ang usa ka 24 anyos nga residente sa Liloan, nga nakaluwas og labing menos 12 ka tawo sa dihang niigo ang Bagyong Tino.
Gawas nga gihimong opisyal nga responder, gihatagan sab siya og scholarship sa Barangay Mabolo.
Si Joshua Sandal, nga naila kaniadto sa ilang lugar isip bugoy, kabahin sa Safeguard Mabolo Response Team (SMART), ug makadawat og binuwan nga suweldo nga labing menos P12,000.
Makadawat usab siya og scholarship ug binuwan nga allowance isip pag-ila sa iyang kabayanihon.
Gitunol sa barangay ang maong tabang niadtong Biyernes, Nobiyembre 15, halos duha ka semana human gibuhian ni Bagyong Tino ang baha nga may gitas-on nga duha ka andana sa pipila ka bahin sa Liloan, Jubay, ug kasikbit nga mga dapit.
Nakakuha og daghang pagdayeg si Sandal human siya nisungasong sa baha nga iyang gibanabana nga moabot sa 14 ka tiil ang gitas-on aron luwason ang mga residente nga na-stranded, apil na ang walo pa ka buwan nga bata.
Walay laing gikuptan gawas sa usa ka kable sa kuryente, nagbalikbalik siya sa pagtabok sa kusog nga sulog ug tubig nga puno sa mga sagbot aron birahon ang mga tawo ngadto sa luwas nga dapit.
Gisaysay usab niya ang makalilisang nga mga talan-awon nga iyang nasugatan atol sa pagluwas, sama sa pagkuha og mga patayng lawas ug paghigot niini sa mga poste sa suga aron dili maanod sa dili pa makuha sa mga awtoridad.
Ang kaisog ni Sandal nikatap online, nga nakapukaw sa mga panawagan gikan sa publiko nga suportahan, bansayon, ug hatagan siya og mga oportunidad.
Sayo ning semanaha, gidayeg usab sa Barangay Mabolo ang 15 anyos nga si Jayboy, batan-ong bayani sa mga baha sa Liloan, nga gihatagan usab og scholarship tungod sa pagluwas sa mga residente atol sa Bagyong Tino. / Bryce Ken Abellon