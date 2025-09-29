Bayle nga himuon sa mga selebrasyon, ibalik

Sa tinguha nga mahimong aktibo ang mga senior citizen sa Probinsiya sa Sugbo, giaprubahan sa hunta probinsyal ang resolusyon nga nag-awhag sa tanang lokal nga kagamhanan nga banhawon ang “bayle” atol sa regular session sa Lunes, Septiyembre 29, 2025.
Ang resolusyon nga gipangamahanan ni bokal Julius Anthony “Oloy” Corominas giuyonan atol sa sesyon.
Usa ka motion sab ang giaprubahan sa pagpaila-ila sa “bayle” ngadto sa mga batan-on aron mapalambo ang cultural ug wellness program sa bag-ong henerasyon.
Ang bayle kabahin sa tradisyonal nga kalingawan sa mga Sugboanon pinaagi sa sayaw; usa kini ka paagi pagpadayag sa community identity ilabi na sa katiguwangan.
Sagad kining himuon sa pista, kasal, ug uban pang selebrasyon.
Lakip sa unang mipasiugda niini ang Lungsod sa Moalboal sa ilang INDAK program ubos sa National Commission for Senior Citizens (NCSC) nga nagtuong ang pagsayaw isip wellness activity dako og ikatabang sa kinatibuk-ang panglawas ug panglihok sa mga senior citizen. / ANV