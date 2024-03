Bayot gihinol sa taxi driver

Sakop sa lesbian, gay, bisexual, transgender, queer (LGBTQ) nireklamo nga gimolestiya sa taxi driver alas 9 sa Sabado sa gabii, Marso 9, 2024 sa MJ. Cuenco Avenue, Barangay Tinago, Dakbayan sa Sugbo.

Si alyas Crista, 28, lumad nga taga-Camotes Island nibutyag nga sakay siya sa taxi nga gimaneho sa usa ka edaran nga drayber.

Matod pa nga naka-shorts lang siya ug naka-boots ug nisakay sa passenger side sa front seat apan samtang nagbiyahe, kalit nga gihikap ang iyang wala nga paa.

Matod ni Crista nga sa paglingkod pa lang niya sa taxi giingnan na siya sa driver nga “kalami nimog paa, Day, uy taas kaayo ba,” nga iyang gihulagway nga naa na sa 60 anyos.

Wala lang panumbalinga ni Crista ang maong pamahayag sanglit alang niya usa lang kini ka pagdayeg.

Apan sa dihang nakadagan na ang taxi diha na nagsugod sa pagpanghikap ang driver hangtod nga naabot sila sa ilang destinasyon duol sa Cebu Technological University (CTU).

Naka-video pa si Crista sa paghikap-hikap sa drayber nga iyang gi upload sa social media aron ipahibawo kon kinsa ang nakaila niini.

Human niya mahatag ang plite ug pagdawat sa sukli dalidali siyang mikanaog.

Gawas nga estudyante sa kursong Bachelor of Science in Information Technology (BSIT), nagtrabaho sab siya isip call center agent.

“Ang intention nako sa pag-ost sa video not kanang to famous gani, kay kana man ang koan sa uban kay naa may mga bashers sa comment section nga para lang for clout para lang mag-viral, but for me koan na awareness na siya,” matod ni Crista.

Gidugang ni Crista nga mabati sa video nga nagpahinhin ang iyang tingog aron dili masuko ang driver ug dili mabutang sa peligro ang iyang kinabuhi.

Tungod niini, ang kapulisan sa dakbayan sa Sugbo niawhag kang Crista nga idangop kini sa police station aron mahatagan nila kini sa pagtagad.

Matod ni Police Lieutenant Colonel Janette Rafter, deputy city director for operations sa Cebu City Police Office, nga andam nila nga tabangan si Crista sa imbestigasyon ug sa pagpasaka og kaso batok sa suspek.

“Amo gihangyo katong biktima nga moadto gyud sa atung kapulisan aron nga ma blotter especially kon nakuhaan niya og mga detalye..pwede siya moadto bisan asa nga police station,” matod ni Rafter.

Apan niawhag si Rafter sa publiko nga kon dunay susama niini nga kasinatian labing maayo nga dili lang una i-post sa social media inay modiretso silag taho sa police station aron madakpan sa labing dali nga panahon ang responsabli.

Dako og posibilidad nga makasibat ang naghimo sa krimen kon ipahibawo na sa social media ang hitabo ug posibling duna na usab siyay laing mabiktima. / AYB