Bayot gipusil-patay sulod sa internetan

Namatay diha-diha ang 17-anyos nga miyembro sa LGBTQ+ human pusila sa makadaghang higayon samtang nagduwa og computer games sulod sa internetan sa Sitiyo Laguna, Barangay Sambag 1, Dakbayan sa Sugbo mga alas 2:00 pasado sa kadlawon, Lunes, Agusto 10, 2026.
Giila sa kapulisan ang namatay nga si James Anthony Macawili, residente sa Sityo Riverside, Barangay Pahina Central.
Human nadawat sa Abellana Police Station 2 ang taho, niresponde dayon sila sa lugar ug ilang naabtan ang biktima nga nagbuy-od og wala na’y kinabuhi.
Sa inisyal nga imbestigasyon, base sa pamahayag ni alyas Janjan, barkada ni Macawili, nga nahitabo ang pagpamusil alas 2:28 sa kadlawon.
Matod ni Janjan nga gikuyogan siya ni Macawili sa kompyuteran aron magduwa.
Sa pamahayag sa tigbantay sa maong computer shop, usa ka wa mailhing lalaki nga nagsul-ob og itom nga face mask, hoodie jacket, ug itom nga shorts ang nikalit og sulod sa kompyuteran og gideretso og pusil ang biktima sa makadaghang higayon.
Makita sa CCTV footage ang pagsulod sa suspek sa kompyuteran diin gihimo ang krimen.
Nigawas ang suspek apan nibalik aron tiwasan ang biktima, apan gikaingong nikagar ang iyang armas hinungdan nga dali siya nga nisibat.
Narekober sa Scene of the Crime Operatives (Soco) ang tulo ka buhing bala ug tulo ka kabhang sa bala nga napabuto.
Sa pagkutlo ning balita, padayon pa nga gisusi ang motibo sa krimen ingon man ang responsable niini. / JDG