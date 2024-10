Bayot mibayad og fake nga kuwarta, nasikop

Nabalhog sa Waterfront Police Station 3 ang usa ka bayot dihang gipadakop sa mga barangay tanod sa Tejero, Dakbayan sa Sugbo dihang misuway sa pagpalit sa convenient store gamit ang peke nga P1,000 bill.

Ang naposasan giila nga si Marvin Navarro Pasatiempo, 31, taga Sitio Kalubihan Banawa, Barangay Guadalupe, Siyudad sa Sugbo.

Nasakmit gikan kaniya ang 16 ka fake P1000 bill nga gisulod sa iyang bulsa.

Sa imbestigasyon sa Waterfront Police Station nga samtang mipalit ang suspek sa usa ka convenience store, nabantayan sa cashier nga fake ang iyang P1,000 nga gitunol isip bayad ug tungod ani nanawag dayon siya sa barangay tanod.

Dali nga niresponde silang Danilo Lagera ug kaubanang barangay Tanod sa Tejero ug ilang malampuson nga nadakop si Pasatiempo.

Matod sa suspek nga wala siya makahibalo nga peke ang iyang gibayad sanglit ang maong kwarta gikan sa iyang amiga nga bayot usab.

Ang maong kwarta gitabang sa iyang amiga nga bayot ngadto niya kay namatay ang iyang uyoan apan wala siya makabantay nga pulos diay kini mga peke.

Wala matod pa siyay intension nga mobayad gamit ang dili tinuod nga kwarta gani iya pang giingnan ang cashier nga naa pa siyay daghan sa bulsa.

Nanawagan si Pasatiempo sa iyang amiga nga bayot nga mopatim-aw sa police station aron lukaton siya kay alang niya dili siya mapriso kung wala siya tagai sa iyang higala.

Giangkon sa suspek nga nadakpan kaniadto sa kaso sa ilegal nga drugas ug nakagawas na human mi-plea bargain.

Tungod niini, ang Police Regional Office 7 mipasidaan sa publiko labi na sa mga tindahan nga magmatngon niining maong matang sa krimen.

Matod ni P/Lt. Col. Gerard Ace Pelare, spokesperson ni P/Brig. Gen. Anthony Aberin, hepe sa kapulisan sa Central Visayas, nga kung magkaduol ang pasko ug labi na nga election sa sunod tuig mogawas usab ang peke nga kwarta.

Wala pa hinuon maka-monitor ang PRO 7 nga dunay tig himo niini sa rehiyon apan gimanduan karon ang tanang polis nga naa sa matag siyudad ug lungsod nga bantayan ug subayon ang ilang tagsatagsa ka hurisdiksyon.

Nakig-alayon usab sila sa Criminal Investigation and Detection Unit 7 nga maoy eksperto sa pagpangita sa mga tighimo sa mga peke nga kuwarta sa pakig-alayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas.

Kalapasan sa Article 168 sa Revised Penal Code kun "illegal possession and use of false treasury or banknotes and other instruments of credit" ang ipasaka nga kaso sa Waterfront Police Station batok sa suspek bisan pa man nga mihimakak kini nga dili iya ang mga nakuha nga ebidensya. / AYB / DVG