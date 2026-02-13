Bayot nangluwa sa sikyu nga midakop kaniya

Sa selda mag-Valentine’s Day ang usa ka gidudagang kawatan nga bayot human madakpi sa akto nga nangawat og mga alahas nga mokantidad og kapin sa P250,000 niadtong Miyerkules sa gabii, Pebrero 11, 2026, sa Barangay Bulacao, Dakbayan sa Sugbo.
Giila sa kapulisan ang suspek nga si alyas Inday Recmar, 43, lumad nga taga Barangay Langtad, Dakbayan sa Naga, Probinsiya sa Sugbo.
Base sa report, nakuha gikan sa suspek ang nagkalainlaing mga alahas nga adunay kinatibuk-ang kantidad nga P250,750.
Gawas sa kasong pagpangawat, nakuha sab sa suspek ang kasuko sa mga nakasaksi tungod sa gipakitang pagkawalay batasan.
Sa dihang nasikop siya sa guwardiya sa maong dapit, gilud-an niya kini imbes nga mosurender og tarong.
Kasamtangang nagtingkagol sa Talisay City Police Station si Inday Recmar ug gikatakdang pasakahan og tukmang kaso sa korte. / GPL