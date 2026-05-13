Bayot nga bugaw sikop sa NBI 7, 4 ka babaye naluwas

Nasikop ang 46-anyos nga bayot atol sa entrapment operation sa National Bureau of Investigation (NBI) 7 nga giingong nibugaw sa upat ka mga babaye alang sa lawasnong kalipay sa mga lalaki nga kustomer.
Ang maong bugaw giila nga si Jollie Jaenar Fundador, alyas Joel, taga dalan M.Velez, Cebu City.
Si Fundador magkanunayan sa dalan Juana Osmeña ug M.P Yap, Barangay Camputhaw, Dakbayan sa Sugbo, motanyag og babaye sa kustomer sa tag-P2,000.
Ang NBI 7 nga nihimo og imbestigasyon subay sa nadawat nga taho sa Inter-Agency Council Against Trafficking (IACAT) 7 nga niresulta sa pagpahigayon og surveillance sulod sa usa ka buwan sa wala pa ang entrapment niadtong Mayo 11, 2026.
Matod ni Maria Contessa Lastimosa, special investigator sa NBI 7, nga ang mga na-rescue nga mga babaye nagpangedaron og 23 ngadto sa 30 anyos nga gi-turn over na sa Department of Social Welfare and Development (DSWD) Central Visayas.
Saysay sa mga biktima, napugos sila sa pagsulod sa prositusyon tungod sa kalisod sa ilang kahimtang ug gisamutan pa sa nasinati nga krisis.
Ang mga kustomer naglakip dili lang sa mga lokal ingon man mga langyaw ug mga opisyal sa gobiyerno. Giingo’ng motugot sila og hangyuon ang ilang rate gikan sa tag P2,000 ngadto na sa P1,500 o P1,000 ang matag kliyente.
Nitug-an ang mga biktima nga gawas sa pakighilawas, sagad kanila nakasinati og pagpangabuso sa ilang mga kliyente.
Wala gi-deny sa suspek ang pasangil, ug nahibalo nga sayop iyang gihimo apan tungod sa kawad-on napugos siya sa maong matag sa trabaho.
Matod ni Fundador, parehas ra sab siya sa mga biktima nga gikan niadtong pandemiya hangtod karon nga krisis sa ekonomiya gumikan sa pagsaka sa presyo sa krudo.
“Akong madawat usahay 100, usahay 200 bilang tabang na lang pud sa mga kabataan pud tungod adtong pandemic. Sa Larsian man gyud ko nanarabaho unya nasirado man to, maong wala na man koy laing trabaho nagdiskarte na lang ko,” dugang niya ug sulod na sa duha ka tuig siya sa pagpamugaw./ ANV