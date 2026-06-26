Bayot sikop human gikuha ang relo sa langyaw nga wa mobayad sa serbisyo

Nabalhog sa bilanggoan ang usa ka 31-anyos nga bayot human gitudlo nga nanguha sa mahalong relo sa usa ka langyaw nga giingong wala mobayad kaniya human sila nagkuyog niadtong Hunyo 21, 2026, sa usa ka club sa Barangay Lahug, dakbayan sa Sugbo.
Ang suspek giila nga si alyas “Dyosa,” taga Barangay Ermita, samtang ang biktima usa ka Amerikano nga si alyas “Vas,” 40 anyos, minyo, ug kasamtangang nagpuyo sa Barangay Kasambagan.
Base sa imbestigasyon sa Mabolo Police Station, nasayran nga niadtong Hunyo 21, mga alas 3:00 sa kaadlawon, giingong gikuha ni Dyosa ang relo ni Vas sa dihang nibisita kini sa giabangan nga unit sa langyaw nga walay pananghid.
Niadtong Hunyo 25, nagkita pag-usab ang duha sa usa ka club sa Lahug diin gikomprontasi sa langyaw ang suspek mahitungod sa nawala niyang relo nga iyang giisip nga dunay “sentimental value.”
Giingong nitug-an si Dyosa nga iyang giprenda ang maong relo ug nangayo og P3,000 ngadto sa langyaw aron iyang lukaton ug iuli. Tungod sa pagduda, nangayo og tabang sa kapulisan si Vas. Sa gihimo nga operasyon, nasayran nga wala diay giprenda sa pawnshop ang relo, kondili gibaligya kini sa kilid-kilid.
Sa pagpangutana sa mga otoridad, miangkon si Dyosa nga iyang gibaligya og P800 ang relo tungod kay wala siya bayri sa langyaw sumala sa ilang nasabutan.
“Ang among sabot maam kay tagaan ko niya og P3,000. Gibuhat nako tanan niyang gipabuhat maam pero wala ko niya bayri kay hubog daw kaayo siya dihang naay nahitabo namo mao to nga gikuha nako iyang relo. Nahog nga mao nalang to iyang bayad,” matud sa suspek
Dugang pa sa suspek, unang higayon pa lang niya nga nahimong kustomer si Vas apan kadaghan na siya nailad sa uban diin kutob ra sa pasalig.
Matud sa suspek, andam ra siya nga atubangon ang silot kung ugaling pasakaan gyud siya og kasong Robbery Extortion sa biktima. / JDG