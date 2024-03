Bayot 'wa mibayad', gidakdaka'g bato

Kritikal nga gidala sa tambalanan ang usa ka bayot sa Dominggo sa gabii, Marso 3, 2024, human gidakdakan og bato sa lalaki nga menor nga iyang gikauban sa alas 8 sa gabii sa Sitio South, Brgy. Tungkop, Ming­lanilla, habagatang Sugbo.

Ang biktima nga 30-anyos, taga Brgy. Pardo, dakbayan sa Sugbo gipasanginlan sa menor, kinsa nadakpan, nga wa nibayad kaniya human sa lawasnong kalipay.

Si barangay konsehal Rechie Melicor, sa Tungkop, vice chairman sa committee on peace and order sa konseho, nga nahinabi sa Superbalita Cebu, niingon nga dunay laing duha ka mga kuyog nga sakop sa LGBTQ ( lesbian, gay, bisexual, transgender and queer) community ang biktima nga nag-inom sa baybayon.

Kini base sa sulti sa usa ka 16 anyos sab nga menor nga lalaki nga nagpuyo sa lugar nga saksi.

Nakita sa saksi nga ang suspek gikaestorya sa tulo ka mga bayot. Ang saksi nakakita sa biktima ug suspek nga nipaingon sa suok sa kalibunan daplin sa baybayon.

Samtang sila si Melicor nag-roving uban sa laing duha ka mga barangay konsehal ug mga tanod, sila gipahibalo sa ilang chief tanod nga dunay bayot nga nagkadugo nga nakit-an sa lugar.

Sa pagrespondi nila sa dapit, ilang naabtan ang biktima nga gitabang sa duha ka kaubang mga bayot ug mga residente.

“Nabuak iyang ilong as in nasiak sa kadako sa samad. Ingon man iyang mga kaubang bayot gidakdaka’g bato,” dugang ni Melicor.

Ang biktima way panimuot nga ilang naabtan tungod sa grabeng samad sa nawong ug ulo.

Tungod kay dunay mga insidente sa tulis sa lugar, nagtuo sila nga ang biktima naigo sa mao nga matang sa krimen.

Gitawagan nila ang emergency rescue sa lungsod ug gidala sa tambalanan ang biktima.

Nangayo sila og abag sa kapulisan sa pagsuhid sa barangay diin nagpuyo ang suspek.

Wala kini didto sa ilang dapit apan dunay nakasulti nila nga toa sa Brgy. Baring.

Sa pag-abot nila sa area, nadakpan ang suspek ug nabawi ang cell phone, pitaka ug kwarta sa biktima nga P1,000.

Gidala nila sa barangay hall aron maimbestigar sa krimen.

“Wala daw siya bayari sa ba­yot human gamita. Sa kalagot niya, iyang gidakdaka’g bato ang nawong ug ulo,” butyag sa konsehal base sa saysay sa suspek.

Ang suspek, notado sa ilang lugar nga tulisan, nagtago-tago na kini human nakadunggab.

Ang suspek ilang gi-turnover sa kapulisan alang sa hustong lakang nga pagahimuon. / GPL