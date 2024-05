Bayranan sa kuryente sa Mayo-Hunyo mosaka

Ang residential customers sa Visayan Electric makasinati og usbaw nga P0.86/kWh sa ilang bayrunon sa kuryente sa Mayo-Hunyo.

Ang pagsaka tungod sa taas nga generation rates tungod sa pag-umento sa presyo sa Wholesale Electricity Spot Market (WESM) niadtong Abril dala sa kabalaka sa suplay sa kuryente sa Visayas Grid.

Tungod niini, ang kinatibuk-­ang bayranan sa kuryente sa residential mosaka gikan sa P11.28/kWh sa miaging buwan ngadto sa P12.14/kWh karong buwana.

Alang sa mga panimalay nga adunay average nga binu­wan nga konsumo nga 200 kWh, kini nagpasabot sa dugang gasto nga P172 sa ilang umaabot nga bayronon.

“Generation rates are pass-through charges that are paid to power generation companies through WESM,” pagpasabot ni Visayan Electric President and Chief Operating Officer Engr. Raul C. Lucero.

Kaniadtong Abril, ang National Grid Corporation of the Philippines nipagawas og daghang yellow ug red alert sa Luzon ug Visayas grids tungod sa mga isyo sa suplay sa kuryente.

Sumala sa NGCP, daghang mga planta sa kuryente niadtong panahona ang napugos sa pagpalong o nakasinati og derated nga kapasidad. Kini, samtang ang lain-laing mga dapit sa Kabisay-an nakasinati sa dili hitupngan nga grabeng kainit nga midugang sa panginahanglan sa kuryente.

Sa higayon nga ma-isyu ang mga pula nga alerto tungod sa mga kabalaka sa suplay sa kuryente, ang mga planta sa kuryente sa diesel, nga mas mahal sa pag-operate kon itandi sa mga planta sa kuryente sa karbon, kasagarang hangyuon nga mag-suplay og kuryente aron matubag ang mga kinahanglanon sa grid, hinungdan sa taas nga presyo sa kuryente sa WESM.

Aron malikayan ang ingon nga mga panghitabo sa umaabot, bisan pa nga si Presidente Ferdinand Marcos, Jr. nihangyo sa ERC nga suspindihon ang WESM sa higayon nga mogawas ang mga red alert aron makontrol ang mga presyo sa kuryente.

Hinuon, kini moepekto lang karong buwana. / REV gikan sa PR