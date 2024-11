Bayranan sa slaughtering, transport isaka

Gikatakdang mosaka ang mga bayranan kabahin sa slaughtering livestocks ug pag-transport sa mga karne basi sa giduso nga kausa­ban sa konseho sa Dakbayan sa Sugbo.

Si Cebu City Councilor Noel Wenceslao, kinsa maoy principal author, niendorso sa first reading sa konseho niadtong Oktubre 23, 2024, sa gisugyot nga kausaban sa Chapter 120, Section 90, 92, 95 ug additional section 94-A, 94-B, 94-C sa Revised Omnibus Tax Ordinance sa dakbayan.

Sa phone interview sa SunStar Cebu, nagkanayon si Wenceslao nga ang partikyular nga mga seksyon ning maong ordinansa wala nau­sab gikan pa niadtong 1993.

Gipasabot ni Wenceslao nga kining maong mga bayranan nga naay kalambigitan sa mga responsibilidad sa Department of Veterinary Medi­cine (DVMF), dili na haom sa kasamtangang presyo sa merkado.

“Ubos kaayo ang atong presyo, unya mahal na biya ron. So, we need to adjust the fees nga we charged,” batbat ni Wenceslao.

“It’s only the DVMF (that we are adjusting the rates), there are also other departments charging fees.”

Giklaro ni Wenceslao nga ang gisugyot nga kausaban anaa pa sa sayong bahin ug kinahanglan pa niyang mopasiugda og public hearing sa dili pa ang committee reports.

Moagi pa sab kini og laing tulo ka mga public hearing sa dili pa kini mahimong pinal.

Ning maong lakang, gitataw ni Wenceslao nga makabaton ang dakbayan og dugang kita.

“At least makalihok na gyud ang atong DVMF kay taas-taas naman ang fees and charges nga i-collect,” batbat ni Wenceslao.

Sa iyang bahin, si DVMF chief Alice Utlang niingon a­­ngayan na nga isaka ang mga bayranan kabahin sa mga serbisyo sa ilang ahensya.

“Dugay na kaayo ang city nga wa nag-increase sa fees. So far wa man mi nagproblema sa collection ug ang mga slaughterhouse owner ug vendors nibayad man sa ilang mga bayrunon,” matod ni Utlang.

Lakip sa mga isaka mao ang slaughter fees, hauling fees, corral fees, ug regulatory service fee.

Isaka sab ang ante-mortem ug post-mortem inspection fee, meat establishment registration fee, certification, animal health, licensing fee, veterinary services, veterinary health certificate, ug fish inspection.

Sa slaughter fee section, ang dakbayan mokolekta og bayad sa matag ulo sa mga mananap nga ihawon aron mahimong pagkaon sa mga tawo diin nagbalor og P200 sa baka, kabaw, ug kabayo, P150 sa baboy, P50 sa kanding ug karnero, P10 sa mga manok. / EHP