Bayrunon sa kuryente gipaumentohan
Mahimong nang P12.51 matag kilowatt-hour (kWh) ang rate sa kuryente sa Visayan Electric karong Septiyembre hangtod na Oktubre, P0.92 ang pagsaka nga mas taas kaysa sa miaging bulan.
Kini nga kausaban epekto sa taas nga presyo sa Wholesale Electricity Spot Market (WESM) tungod sa pagkadaot sa pipila ka planta sa kuryente ug sa pag-isyu og yellow alerts sa National Grid Corporation of the Philippines (NGCP) niadtong Agusto.
Giawhag ni Visayan Electric President ug general manager Mark Kindica ang mga konsumidor nga magdaginot sa kuryente aron dili modako ang ilang bayrunon.
Samtang, ang mga kontraktor sa Visayan Electric ang nihimo og inspection sa electric meters sa D. Jakosalem Street, Cebu City, on Septiyembre 16, 2025. /DPC / Hulagway ni Juan Carlo de Vela