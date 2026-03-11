Bayrunon sa kuryente mosaka

Gipaabot ang “power rate hike” sa tibuok Probinsiya sa Sugbo sa mosunod nga billing cycles nga gihulagway sa mga power distributor nga resulta sa gubot sa Middle East nga nipaulbo sa presyo sa imported nga lana ug coal.
Kini nga gipaabot nga pagsaka sa presyo natunong sab sa ting-init sa nasod, diin sagad mosaka ang demand sa kuryente.
Sa usa ka advisory niadtong Miyerkules, Marso 11, 2026, gipahayag sa Visayan Electric (Veco) nga ang generation charge, ang bahin sa bill nga konektado sa gasto sa paghimo og kuryente, maoy nagpabiling labing dakong rason sa paglihok sa monthly power rates.
Ang gasto sa generation sa Pilipinas nakatali sa imported nga mga sugnod sama sa coal ug lana.
Matod ni Veco President Mark Anthony Kindica, padayon silang nag-monitor sa global developments nga makaapekto sa fuel costs nga mapasa ngadto sa mga konsumido.
Ang Veco nagsilbi sa Metro Cebu lakip ang mga Dakbayan sa Sugbo, Mandaue, Talisay, ug Naga, ingon man ang mga Lungsod sa Liloan, Consolacion, Minglanilla, ug San Fernando.
Samtang ang Cebu III Electric Cooperative, Inc. (Cebeco III) nipahibalo nga ang ilang residential power rate alang sa Marso 2026 niabot na sa P10.78 kada kilowatt-hour (kWh).
Kini mas taas og P0.49 kada kWh itandi sa billing niadtong Pebrero 2026.
Tungod kini sa pagsaka sa presyo sa Wholesale Electricity Spot Market (WESM).
Giklaro sa Cebeco III nga ang ilang distribution charge nga P1.51 kada kWh wala mausab sukad pa niadtong 2010. Ang ubang bayranan sama sa generation ug transmission charges igo ra nilang kolektahon para ibayad sa mga power suppliers ug gobiyerno.
Nagsilbi kini sa Toledo City, Balamban, Asturias, Pinamungajan, ug Aloguinsan.
Bisan sa hulga sa pagsaka sa presyo, gipasalig sa Veco nga igo ang suplay sa kuryente karong ting-init bisan pa sa taas nga demand tungod sa paggamit og mga cooling appliances.
Tambag ni Kindica ngadto sa mga konsumidor nga magdaginot sa kuryente, limitahan ang paggamit sa mga appliances kon dili kinahanglan, ug pahimuslan ang natural nga hangin panahon sa adlaw. / EHP