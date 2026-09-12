Bayrunon sa kuryente mosaka’g 70 porsiyento

Magping-it sa kalisod ang mga konsumidor sa Sugbo ug kasikbit nga dapit human gipahibalo nga posibleng mosaka ug hangtod 70 porsiyento ang bayrunon sa kuryente.
Kini maoy usa sa mga hinungdan nga giduso ni Cebu 3rd District Representative Karen Hope Garcia ang dinalian nga imbestigasyon sa Kongreso.
Taliwala sa pagsaka sa presyo sa kuryente gikan sa P11.00 ngadto sa dul-an P19.00 kada kilowatt-hour, giduso ni Garcia ang House Resolution 1439 aron susihon kon ngano nga ang mga ordinaryong konsumidor ang magpas-an sa pagsaka sa presyo nga resulta sa nagpadayong krisis ug mga short-term procurement decision sa utilities.
Ang Sugbo ug mga kasikbit nga probinsiya sa Visayas ang nakasinati sa sunodsunod nga brownout.
Subay sa datos sa NGCP, nagpakita nga ang Visayas Grid nakasinati og balik-balik nga problema diin nakatala sila og 94 ka yellow alerts ug 31 ka red alerts sukad pa niadtong Septiyembre 4, 2026, nga dunay dugang nga alerto nga gideklarar hangtod karon.
“The public deserves complete transparency and accountability,” matod ni Garcia. /