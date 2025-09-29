Bayrunon sa tubig moumento sa Oct. 1

Mosugod na og bayad ang mga konsumidor sa Sugbo sa mas taas nga singil sa tubig sa Oktubre 1, 2025, tungod kay ipatuman sa Metropolitan Cebu Water District (MCWD) ang 12 porsiyento nga usbaw sa bayranan.
Sa Septiyembre 29, gipahibalo sa MCWD ang pag-adjust sa rate human giaprubahan sa Local Water Utilities Administration (LWUA) ang ilang aplikasyon.
Niadtong Marso 2025, nagsugod ang MCWD sa pagpatuman sa unang water rate adjustment, lakip na ang pag-apil sa ubang bayranan ngadto sa base rate.
Ang giaprubahan nga provisional increase niadto niabot sa 38 porsiyento, mas ubos gikan sa orihinal nga 60 porsiyento nga gipangayo sa MCWD niadtong Nobiyembre 2022.
Sugod sa Oktubre 2025, ang MCWD maningil sa kasagarang koneksyon sa balay nga may ½-inch nga metro og P235.60 isip minimum charge para sa unang 10 cubic meters nga konsumo sa tubig.
Kini adunay kalainan nga P25.84 kon itandi sa rate niadtong Marso 2025.
Ang mga konsumidor nga mogamit og 11–20 cubic meters singlon og P26.04 matag cubic meter, P30.64 matag cubic meter para sa 21–30 cubic meters, ug P75.02 matag cubic meter para sa konsumo nga labaw pa sa 31 cubic meters.
Alang sa mga residential nga mokonsumo og 21 cubic meters sa usa ka bulan, ang ilang bill mosaka gikan sa P470 ngadto sa P527, o usbaw nga P56 sugod Oktubre 1.
Sa Oktubre 1, magpatuman usab ang MCWD og bag-ong mga lagda nga mohugot sa palisiya sa disconnection. Gikan sa two-month non-payment nga lagda sa pagputol sa linya gipamub-an kini sa water district ngadto sa usa ka bulan.
Kon ang usa ka konsumidor dili makabayad sa Oktubre, ang ilang serbisyo mahimong maputol sa Nobiyembre. Dugay na nga gitugutan sa MCWD ang mga konsumidor nga husayon ang bayad hangtod sa Disyembre.
Aron mapagaan kining maong kausaban, giusab sa water district ang ilang grace period para sa overdue nga bayad pinaagi sa paglugway sa naunang tulo ka adlaw ngadto na sa pito ka adlaw. / EHP