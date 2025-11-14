Bb. Lapu-Lapu candidates motabang sa biktima sa bagyo

Usa ka semana sa dili pa ang grand coronation night sa Binibining Lapu-Lapu, nibisita ang mga kandidata niini kang Lapu-Lapu City Mayor Cindi King-Chan niadtong Huwebes, Nobiyembre 13, 2025.
Ang 20 ka mga kandidata nakighinabi kang Cindi kinsa daan na nga niingon nga dili kaayo engrande ang selebrasyon karong tuiga subay na sab sa nangagi nga mga kalamidad.
“This year’s fiesta is not about celebration—it’s about thanksgiving. This is the perfect time for us to express gratitude, help one another, and move forward together as a community,” matod ni Cindi.
Gawas sa nagkadaiyang mga pagpangandam sa pageant night karong Nobiyembre 20 nga pagahimuon sa Hoops Dome sa Barangay Gun-ob, parte sa gihimo karon sa organizers ug sa mga kandidata ang pagtabang sa mga pamilya nga apektado sa Bagyong Tino.
Lakip sila sa nitabang sa pagpanghatag og relief packs ngadto sa nagkadaiyang komunidad nga apektado.
Magtigi karong tuiga sila si: Abegail Catherine Alburo (Agus), Lady Mae Lobitaña (Babag), Janelle Kryshan Flores (Bankal), Mica Villaruel (Basak), Era Godinez (Buaya), Hope Repolido (Calawisan), Kasandra Sofia Tampus (Canjulao), Natasha Testa (Gun-ob), Loury Kate Encabo (Ibo), Mary Honeylette Laug-Laug (Looc).
Jasmine Anne Añora (Mactan), Jessa May Samson (Maribago), Jiselle Laureen Ongco (Marigondon), Ma. Ezra Borbon (Olango Island), Cassandra Mamon (Pajac), Ellisen Rylan Duero (Pajo), Ana Marie Tumulak (Poblacion), Ricaella Mae Superable (Punta Engaño), Cyrill Marie Payot (Pusok), ug Kyle Annika Raboy (Subabasbas). / PR