BBM: Suplay sa lana sa nasod hangtod sa katapusan sa Hunyo

Gipaneguro ni Presidente Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. niadtong Biyernes, Marso 27, 2026, nga ang nasod adunay igong suplay sa krudo hangtod sa katapusan sa Hunyo 2026.
Sa usa ka pakighinabi sa mga tigbalita, gipasalig ni Marcos ang padayong paningkamot sa gobiyerno sa pagpamalit og suplay sa lana taliwala sa nagsingabot nga krisis sa enerhiya tungod sa nagpadayong kagubot sa Middle East.
“Mayroon na tayong supply of crude oil, sufficient supply, hanggang June 30... tuloy pa rin ang paghahanap natin ng supply, patuloy pa rin ang ating pagsuporta sa ating mga commuter para naman mabawasan ang bigat ng epekto nitong nagkakagulo sa Middle East,” matod niya.
Sa usa ka pamahayag, ang Department of Energy (DOE) nagkanayon nga nadawat na sa Pilipinas ang unang kargamento nga mokabat sa 22,578,000 milyunes ka litro o 142,000 ka baril sa diesel nga gi-import ubos sa Emergency Energy Security Program sa maong ahensiya.
Sumala sa DOE, kini nga suplay kabahin sa mas lapad nga paningkamot sa gobiyerno sa pagpalig-on sa nasudnong seguridad sa lana ug sa pagpagaan sa epekto sa mga pagkabalda sa merkado sa gawas sa nasod diha sa transportasyon, industriya, ug uban pang sektor nga nagsalig sa mga produkto sa petrolyo.
“Patuloy ang pagtutok ng DOE upang madagdagan ang suplay ng langis sa bansa. Ang mabilis na pagdating ng diesel na ito ay bahagi ng mga hakbang para hindi maantala ang biyahe, hanapbuhay, at pang-araw-araw na buhay ng bawat Pilipino,” matod ni Energy Secretary Sharon Garin.
Atol sa hearing sa Senado niadtong Marso 26 ubos sa Proactive Response and Oversight for Timely and Effective Crisis Strategy (Protect), si Pongtorn Tangmanuswong, Presidente sa Chevron Philippines Inc., niingon nga ang ilang suplay sa lana igo na lang hangtod sa katapusang semana sa Abril.
Matod niya, wala pa’y kompirmasyon ang ilang kargamento alang sa Mayo.
Si Lorelie Quiambao-Osial, Presidente sa Shell Pilipinas Corporation, niangkon sab nga dili nila masunod ang gikinahanglan nga imbentaryo sa gobiyerno tungod sa kakuwang sa suplay. /TPM