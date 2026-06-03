Beach goer sa Lapu gipasidan-an sa gagmay’ng bokya nga midagsa

Nidagsa ang daghang brown thimble jellyfish sa kadagatan sa Barangay Sta. Rosa ug Causeway sa Dakbayan sa Lapu-Lapu.
Ang mga field responder sa Lapu-Lapu City Environment and Natural Resources Office (Cenro) niubog sa mabaw nga bahin sa kadagatan gamit ang mga pukot nga adunay taas nga kuptanan human sa mga report nga ang wala pa sukad makita nga pagdagsa sa brown thimble jellyfish mikatag na.
Ang emergency operation naglakip sa pagdakop sa dagkong pundok sa jellyfish direkta gikan sa tubig ug pagdala niini ngadto sa baybayon aron ilubong pag-ayo ilawom sa bas.
Ang maong panagsaon nga pagdagsa unang namatikdan sa Marigondon Beach, apan mikaylap na kini ngadto sa Barangay Sta. Rosa ug sa Causeway, nga maoy unang higayon nga nahitabo.
Bisan wala pa magpatuman ang mga awtoridad og opisyal nga pagdili sa pagpangaligo sa publiko, gipasidan-an ang mga maligo ug mga bisita sa baybayon nga kining maong matang sa kolor kape nga jellyfish mahimong makamugma og grabeng pangatol ug hubag sa panit nga molungtad og hangtod usa ka semana kon matusok sa iyang mga makapaak nga bahin.
Gitambagan sa Cenro ang mga residente ug mangingisda nga magpalayo sa mga makita nga pundok sa brown thimble jellyfish ug magbutang dayon og suka sa apektadong bahin sa lawas kon aksidenteng mapaakan o matusok niini.
Gilauman nga magpabilin ang maong pagdagsa sa jellyfish sa maong lugar hangtod sa bulan sa Hulyo. / April Vince Villacorta ug Jasmine Vergantiños, mga intern sa CNU