Beal gisugat og daog isip sakop sa Suns

Gisugat og kulbahinam nga kadaugan si Bradley Beal sa labing una niyang pagduwa sa Phoenix Suns sa 2023-24 National Basketball Association (NBA).

Nahitabo kini human nakapuntos pinaagi sa layup si Jusuf Nurkic sa nahabiling 7.3 segundos sa overtime nga maoy nagtuboy sa Suns ngadto sa kadaugan batok sa host Chicago Bulls, 116-115, ning Huwebes, Nobiyembre 9, 2023 (PH time).

Ang Suns gipangulohan ni Gray­­son Allen pinaagi sa i­yang 26 puntos lakip na niini ang iyang career-high walo ka three-­point shots sam­­tang nidugang og 25 puntos si Kevin Durant.

Si Nurkic nitampo og 20 puntos alang sa Suns samtang niamot og 13 puntos si Beal sa labing una niyang pagduwa gikan sa iyang pagbiya sa Washington Wizards.

“I was just proud of our guys,” matod ni Phoenix coach Frank Vogel. “We got down in the the overtime and could have given up on the game or lost confidence, but we stayed the course.”

Ang jumper ni DeMar DeRozan sa nahabiling 1:18 minutos sa overtime maoy naghatag sa Bulls og 115-111 nga labaw.

Human niini, nakapabuto og three-point bomb ang laing sakop sa Suns nga si Keita Bates-Diop una pa ang nakapadaog nga puntos si Nurkic, kinsa nakalangkat sab og 16 ka rebounds.

“I was just tired of making mistakes in certain ways, like turnovers,” batbat ni Nurkic, kinsa kaunom nakamugna og turnovers tungod sa agresibong depensa sa Bulls.

“And like, `Let me go finish.’ And it turned out well.”

Giangkon ni Beal nga nasagmuyo siya sa iyang gipakita’ng duwa apan niluag ang iyang pamati kay nakuha ra gihapon nila ang kadaugan.

“I’m glad we pulled out the win. That’s why we have a great team with a lot of depth,” batbat ni Beal.

Ang Bulls gipangulohan ni Nikola Vucevic pinaagi sa iyang 26 puntos, ningtunol og 22 puntos matag usa sila si Zach LaVine ug DeRozan samtang nihatag og 19 puntos si Caruso.