Beal nagbangis batok sa iyang kanhi team

Nagbangis si Bradley Beal batok sa iyang kanhi team nga mao ang hosts Washington Wizards ug nagpakatap kini’g kaugalingon niyang season-high 43 puntos aron agakon ang Phoenix Suns sa dakong kadaugan, 140-112, ning Lunes, Pebrero 5, 2024 (PH time) sa National Basketball Association (NBA).

Mas dako pa unta ang puwedeng mapupo nga puntos ni Beal kon wala pa siya gipapahuway sa nahabiling 8:44 minutos gumikan kay dako kaayo ang labaw sa Suns. Giabibahan siya sa Wizards dihang paingon na siyang molingkod niadtong gutloa.

Sa wala pa nagsugod ang duwa, ang Wizards adunay video tribute ngadto sa ilang kanhi lider.

“Tonight was awesome,” matod ni Beal. “To be back in the city that has helped me grow as a man, drafted me on my 19th birthday. ... A lot of good memories man, and that tribute video was awesome.”

Sulod sab sa 11 ka mga tuig nga nagduwa si Beal sa Wizards una siya nabalhin sa Suns.

“It was a mutual decision back in the summer. It wasn’t a spiteful or like a disgusting divorce,” dugang ni Beal. “It was a good separation. No hard feelings in it.”

Ningdugang og 18 puntos matag usa sila si Kevin Durant ug Jusuf Nurkic alang sa Suns samtang nitampo og 14 puntos si Devin Booker.