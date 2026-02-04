Beautician nga bayot giduslak-patay sa uyab

Nadakpan sa kapulisan sa Siyudad sa Tagbilaran ang responsable sa pagpatay sa usa ka beautician nga nakit-an ang lawas sa kasagbutan sa V. Inting Avenue, Barangay Mansasa niadtong Martes sa buntag, Pebrero 3, 2026.
Giila ang biktima nga si Elborn Blazo, 37 anyos, residente sa Sityo Calvario, Barangay Mayacabac, Dauis, Bohol.
Samtang ang nadakpan nailhan nga si Alphie Inting, 27, taga Barangay Poblacion 1 sa maong siyudad.
Unang nakit-an ang patay nga lawas sa biktima alas 6:00 sa buntag nga wala nay pitaka ug cellphone, hinungdan nga gitulis ang unang pagtuo sa mga awtoridad.
Apan pinaagi sa pag-review sa mga CCTV camera, nakit-an sa kapulisan ang usa ka lalaki nga nagmaneho sa motor sa biktima.
Matod ni Police Lieutenant Colonel John Kareen Escober, hepe sa Tagbilaran City Police Station, nakadawat sila og impormasyon gikan sa mga silingan sa suspek nga natingala nganong kalit kining nakabaton og motor sa buntag human sa krimen. Nasuta sab nga si Inting usa ka bag-ong laya niadtong 2025 gikan sa Abuyog Penal Farm sa Leyte tungod sa kaso sa pagpanglugos.
Sa gilusad nga follow-up operation nianang Martes sa gabii, nasikop si Inting ug narekober ang motorsiklo sa biktima, ang screw driver nga gigamit pagduslak, ug nuog nga dunay dugo nga nakit-an sulod sa u-box sa motor, pitaka ug cellphone sa biktima.
Giangkon sa suspek nga manag-uyab sila sa biktima ug naglalis sila niadtong Lunes sa gabii, Pebrero 2, tungod sa isyu sa kuwarta.
Tungod sa kapungot, iyang nadunggaban sa makadaghang higayon ang biktima gamit ang screw driver hangtod nga kini nakabsan sa kinabuhi.
Bisan kon giangkon na sa suspek ang krimen, magpadayon pa ang lawom nga imbestigasyon sa kapulisan samtang giandam na ang kasong murder nga ipasaka batok kaniya ngadto sa korte.
Giisip na sa kapulisan nga sulbad na ang maong duguong insidente. / AYB