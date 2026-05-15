Beauty queen nawad-an og P100K sa sakyanan

Niadtong Mayo 12, 2026, nag-post si Miss Cosmo 2025 first runner-up Chelsea Fernandez nga nawad-an siya og P100,000 cash human disgrasya nga iya ning nakalimtan sa gisakyan niya’ng ridehailing vehicle.

Matod ni Chelsea nga nahitabo ni pila ka oras human sa iyang final walk isip Miss Cosmo Philippines 2025 sa The Miss Philippines coronation ball niadtong Mayo 10.

“She doesn’t know it yet, but after this event, she’ll lose P100k after leaving it in the car she booked, and no one will help and cooperate. I don’t know anymore. I feel devastated,” matod pa niya sa caption.

Wala siya maghisgot kon unsay pangalan sa Transport Network Vehicle Service (TNVS) apan matod niya nga iya na ning gi-report sa kapulisan.