Beer, Gin magtigi

Mga duwa karon:

5:00 pm- Converge batok TNT

7:30 pm- San Miguel batok Ginebra

Suwayan pagposte sa San Miguel Beermen ang ikatulo nilang sunodsunod nga kadaugan sa samang gidaghanon nga mga duwa sa ilang pagpakighinubganay batok sa Brgy. Ginebra Gin Kings sa main game karong gabii, Martes, Agusto 27, 2024, sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 49 Governor’s Cup sa Smart araneta Coliseum.

Ang Beermen gikan sa dakong kadaugan batok sa import-less Blackwater Bossing, 128-108, niadtong Dominggo sa gabii, Agusto, 25, nga maoy naghatag kanila og bahin sa liderato sa Group A bitbit ang 2-0 nga rekord.

Wala pa man tuod sila nakatilaw og pilde apan wala nakuntento si Beermen coach Jorge Gallent sa ilang gipakitang duwa sa kasamtangan.

“I just had to remind them (the Beermen) we’re not playing San Miguel basketball in the first half, we’re unselfish, we’re not rotating the ball and we’re giving them easy shots in the paint,” matod pa ni Gallent kabahin sa ilang duwa batok sa Bossing.

Batok sa Gin Kings, nga gipangulohan sa ilang resident import nga si Justin Bronwlee, ang Beermen gilaumang makasugat og malisod nga kombati.

Ang Gin Kings mosuway pag­bangon human sila nasubhan og kapildihan batok sa Rain or Shine Elasto Painters, 73-64.

Sa laing bahin, ang TNT Tropang Giga mosuway sab pagrehistro sa ikatulong nilang sunodsunod nga kadaugan sa ilang pagpakigbatok sa Converge Fiberxers.

Ang Tropang Giga naggunit sa solong liderato sa Group A dala ang 2-0 nga rekord samtang ang FiberXers natanggong sa four-way tie sa 1-1 nga rekord./ ESL