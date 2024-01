Beer, Gin s-finals tinguha

Mga duwa karon:

4:00 pm- San Miguel batok Rain or Shine

8:00 pm- Ginebra batok NorthPort

Mosuway pagsulod sa semi-finals ang magsuong puwersa sa No. 2 San Miguel Beermen ug No. 3 Brgy. Ginebra Gin Kings sa ilang pagpakigbatok og lainlaing kontra karong adlawa, Biyernes, Enero 19, 2024, sa quarter-finals sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 48 Commissioner’s Cup sa Philsports Arena.

Ang Beermen makigsangka sa No. 7 Rain or Shine Elasto Painters sa premirong duwa sugod sa sa alas 4:00 sa hapon samtang ang Gin Kings makigkontra sa No. 6 NorthPort Batang Pier.

Ang Beermen ug Gin Kings, parehong naggunit og twice-to-beat nga bintaha ning sangkaa isip benepisyo sa ilang pagkasulod sa Top 4.

Giangkon ni Rain or Shine coach Yeng Guiao nga lisod nga tahas ang pagpalagpot sa Beermen apan ipagawas nila ang tanan nilang makaya aron makamugna og surpresa ning maong panagparang.

“Pag na-disgrasya mo iyan ng minsan baka ma-pressure na sa susunod,” matod ni

Guiao nga napatik sa www.pba.ph.

“Ang hirap lang i-rattle ng San Miguel, mas beterano sila sa amin.”

Nidugang si Guiao ang labing dako nilang problema mao ang pagpugong sa import sa Beermen nga si Bennie Boatwright, lakip na ang Sugboanong higante nga si June Mar Fajardo.