Beer, Gin S-finals tinguha

Mga duwa karon:

5:00 pm - Ginebra

batok Meralco

7:30 pm - San Miguel

batok Converge

Hingpit nga tikluon og suway sa magsuong puwersa sa San Miguel Beermen ug Brgy. Ginebra Gin Kings ang ilang tagsatagsa ka kontra karong Lunes, Septiyembre 30, 2024, sa Game 3 sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 49 best-of-5 quarter-finals series sa Ninoy Aquino Stadium.

Ang Gin Kings makigtagay sa Meralco Bolts sa premirong duwa sugod sa alas 5:00 sa ha­pon samtang makigyinarukay ang Beermen sa Converge FiberXers sa main game.

Niadtong Sabado, Septiyembre 28, ang Beermen nakasugakod na sab sa pagpanghudlat sa FiberXers aron iposte ang 107-100 nga daog sa Game 2 nga nakahatag kanila og 2-0 nga bintaha sa series.

Sa samang adlaw, gipanghubog sa Gin Kings ang Bolts, 104-103, aron pagposte sab og 2-0 nga bintaha sa laing series.

Kon modaog karon ang Beer­men ug Gin Kings, hayan mag-­unay sila pagyinarukay alang sa best-of-seven semi-finals series.

Nasayod ang Beermen ug Gin Kings nga dili bastabasta mosurender ang ilang tagsatagsa ka kontra ug mao kini ang ilang gipangandaman og maayo.

“I’m sure they’re gonna come out strong. We have to stay focused, bring the energy and not think about the 2-0 lead. We have to think it’s a do or die so we’d not relax but come out strong and play 48 minutes of basketball,” matod ni Beermen coach Jorge Gallent nga napatik sa www.pba.ph.

Sama sa naandan, ang Beermen mosalig og maayo sa bag-o nilang import nga si EJ Anosike ug sa higanteng Sugboanon nga si June Mar Fajardo.

Game 2 boxscores:

1st game:

San Miguel (107) - Anosike 41, Fajardo 15, Rosales 11, Perez 10, Lassiter 9, Romeo 8, Trollano 7, Cruz 6. Converge (100) - Jones 36, Stockton 14, Arana 12, Santos 12, Winston 8, Andrade 8, Ambohot 4, Delos Santos 4, Cabagnot 2.

2nd game:

Ginebra (104) - Brownlee 39, Thompson 19, Ahanmisi 15, Abarrientos 11, J.Aguilar 11, Holt 6, Cu 3. Meralco (103) - Durham 39, Newsome 23, Hodge 15, Quinto 8, Bates 7, Mendoza 6, Banchero 3, Pasaol 2. / ESL