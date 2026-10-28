Beerman gihubog sa Gin Kings

Gipamatud-an sa Brgy. Gin Kings nga mas makabungog ang ilang kaisog kompara sa San Miguel Beermen pinaagi sa pagposte og 104-95 nga kadaugan sa Game 1 sa ilang crossover quarter-finals best-of-5 series sa main game niadtong Martes sa gabii, Oktubre 27, 2026, sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Governors’ Cup sa Smart Araneta Coliseum.
Ang Gin Kings, nga mao ang katapusang team nga nakasulod sa quarter-finals, ningsandig og maayo sa ilang depensa aron hubgon ang Beermen.
Ang Beermen nag-average og 121 puntos sa group eliminations apan gumikan sa depensa sa Gin Kings, wala sila nakaabot og 100 puntos ning higayuna.
Dili ikahibulong nga nakatutok ang depensa sa Gin Kings ngadto Sugboanong higante sa Beermen nga si June Mar Fajardo ug nilampos ang crowd-favorite ning maong lakang.
Si Fajardo, kinsa 9-time MVP, igo lang nakamugna og tulo ka mga puntos ning sangkaa.
“We wanted the scores to be low and we defended June Mar Fajardo by committee, hindi lang si Japeth (Aguilar). Isaac Go had big plays and Norbert (Torres) had his turn,” matod ni Ginebra assistant coach Richard Del Rosario, nga napatik sa www.pba.ph.
“But it’s not just June Mar, even George King and others. We wanted it to be a defensive battle for us to have a chance to win,” dugang ni Del Rosario.
Sa laing duwa, ningbangon gikan sa 21 puntos nga pagkalubong ang Rain or Shine Elasto Painters aron pintalan og pilde ang Converge FiberXers, 124-120, sa Game 1 sa kaugalingon nilang quarter-finals series.
Puntos matag usa:
1st game:
Rain or Shine (124) – Fuller 33, Nocum 26, Tiongson 17, Cuajao 15, Clarito 8, Caracut 7, Malonzo 6, Villegas 6, Lemetti 4, Manaytay 2.
Converge (1200 – Clark 28, Arana 21, Abueva 16, Gomez de Liano 13, Tungcab 12, Stockton 12, Policarpio 10, Baltazar 3, Williams 3, Garcia 2.
2nd game:
Ginebra (104) - Murphy 29, Thompson 17, Abarrientos 16, Go 14, Rosario 8, Gray 6, J. Aguilar 6, Holt 4, Cu 4.
San Miguel (95) - Perez 21, Trollano 21, King 20, Cruz 17, Brondial 8, Fajardo 3, Tautuaa 3, Ahanmisi 2. / ESL