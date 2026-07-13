Beerman gilaumang mamungot

Mga duwa karon:
5:15 pm- NLEX batok Titan Ultra
7:30 pm- San Miguel batok Macau
Human sa labing ngil-ad nilang komperensiya sa Philippine Basketball Association (PBA) sa ninglabay nga daghang katuigan, gilaumang bangis nga mobalik ang San Miguel Beermen.
Mamungot og sugod ang Beermen sa labing una nilang duwa sa PBA Season 50 Governors' Cup conference diin kontrahon nila ang guest Macau Giant Pandas sa main game karong Martes sa gabii, Hulyo 14, 2026, sa Ynares Center sa Antipolo City.
Ang Beermen nga gitaktak sa Rain or Shine Elasto Painters sa quarter-finals sa niaging Commissioner's Cup, mokombati nga kompleto ang puwersa nga pangulohan sa ilang balik-import nga si George King kinsa kahinumdoman nga nimugna og 64 puntos batok sa Blackwater Bossing sa niaging season.
“Sometimes, it depends on the kind of import you get. Getting a good import sometimes is a matter of luck,” matod ni Beermen coach Leo Austria.
Sa ilang bahin, ang Giant Pandas mosuway pagbawi human sila nasubhan og dakong kapildihan batok sa NLEX Road Warriors, 75-114, niadtong Biyernes, Hulyo 11.
Sa premirong duwa, magsangka ang NLEX Road Warriors ug Titan Ultra Giant Risers.
Ang Road Warriors kasamtangang nagbatog sa ibabaw sa Group A dala ang 2-0 nga rekord samtang ang Giant Risers nagbitay sa ubos dala ang 0-2 nga baraha.
Sa nag-una nilang duha ka duwa, ang Giant Risers ningkombati nga walay import hinungdan nga pulos kastigo ang ilang nahiaguman.
Gipahimangnuan ni PBA Commissioner Willie Marcial nga kinahanglang moduwa na kini karon nga adunay import kay kon dili, hayan pahamtangan kini og multa nga P50,000 base sa lagda sa liga. / ESL